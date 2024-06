CBLOL 2024: saiba o que aconteceu nos confrontos disputados pela rodada de número 7

Sábado é dia de CBLOL e dia de emoção para os torcedores das 10 equipes que disputam a competição. Neste dia 22 de junho, a Arena estava em clima de festa junino para receber os confrontos pela rodada de número 7 da competição.

Enquanto algumas equipes seguem de bem com a vitória, outras ainda tentam buscar sua primeira conquista na competição, como é o caso da Liberty, que ainda não conseguiu uma boa partida e vem acumulando uma série de derrotas na competição.

Abrindo o dia de disputas, Liberty e FURIA se enfrentaram logo no início da tarde. Trazendo novidades no elenco, a Liberty veio para jogo com dois players de destaque no CBLOL Academy: Levizin e Leandrinn. Apesar das mudanças, a equipe não conseguiu encaixar o jogo e a FURIA rumou para uma vitória convincente.

Agora sim, o Pai voltou!

No segundo jogo do dia tivemos o confronto entre LOS e RED Canids Kalunga. Com a RED passando por um split complicado e a LOS sem conseguir vencer, a partida foi tensa desde os momentos iniciais. Apesar da tensão, não demorou muito para a LOS conseguir encaixar as primeira eliminações e estabelecer uma vantagem na partida.

Mesmo com a vantagem nas mãos dos adversários, a RED conseguiu responder algumas jogadas, mas não foi o bastante para segurar uma boa luta pela rota do meio que fez com que a LOS conseguisse sua primeira vitória na competição. Visivelmente emocionado após a partida, o atirador brTT conseguiu sua primeira vitória após a saída da aposentadoria.

Quem se enfrentou na sequência foram as equipes de LOUD e Vivo Keyd Stars, que seguem sem muitas dificuldades no topo da tabela. Apesar da VKS ter emplacado uma boa sequência de vitórias logo no começo da competição, o começo de jogo foi completamente favorável para a LOUD, que conseguiu disparar na partida e complicar as coisas para a VKS.

Depois de ensaiar algumas voltas para a partida, a VKS não conseguiu responder uma luta bem executada por parte da LOS e viu sua base ser completamente invadida pela LOUD, que conquistou a vitória. Vale lembrar que essa foi a primeira vez no ano que a LOUD conseguiu vencer um confronto contra a VKS.

Disputas pelo topo da tabela

O quarto confronto deste sábado foi entre duas equipes que estão surpreendendo na competição. INTZ e Fluxo se enfrentaram pela parte superior da tabela. Enquanto a Magnética vem de uma sequência de duas derrotas, o Fluxo vem com uma sequência de 6 vitórias e é a única equipe invicta na competição.

Pelo começo de jogo, a equipe de Shini e companhia mostrou os motivos de não ter derrotas até o momento e conseguiu colocar pressão nas rotas. No entanto, algumas lutas bem colocadas pela INTZ mostraram que a Magnética veio pra jogo e apagou o fantasma das duas derrotas sofridas na última semana. E foi com uma boa atuação de seu atirador, NinjaKiwi, que a INTZ celebrou os 10 anos da equipe com direito a uma vitória na arena, se mantendo na briga pelo topo e tirando a invencibilidade do Fluxo.

Para fechar o dia, foi a vez de PaiN e Kabum se enfrentarem na Arena. E enquanto a PaiN vem de uma série de bons resultados, a Kabum ainda luta para se encontrar na competição. Essa dificuldade em encaixar a equipe apareceu logo nos momentos iniciais da partida, depois que o caçador da PaiN, Cariok, conseguiu encaixar bons ganks com sua Zyra. Não levou muito tempo para a situação desandar de vez para os Ninjas e o caminho da base ficar completamente aberto para os Tradicionais, que rumaram para mais uma vitória.

As partidas do CBLOL voltam a acontecer neste domingo, dia 23 de junho.