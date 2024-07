Ex-esposa de Elon Musk revela como ser tão bem-sucedido quanto Bill Gates ou Steve Jobs

Numa surpreendente resposta a uma pergunta no Quora, Justine Musk, ex-esposa de Elon Musk, fala sobre o que é necessário para ser tão bem-sucedido como Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk ou Sir Richard Branson, revelando a verdadeira natureza do sucesso.

De acordo com Justine, embora “o sucesso extremo resulte de uma personalidade extrema e venha à custa de muitas outras coisas”, não é necessário ser Jobs ou Elon para ser bem-sucedido, mas sim estar disposto a ser extremo. Não apenas extremo, mas obsessivo. “As pessoas extremas exploram suas forças únicas e particulares. Transformam suas fraquezas em vantagens e buscam alianças com aqueles que se destacam em áreas onde não têm talento”, assegura.

Justine Musk

Como lidar com o estresse?

Depois de 8 anos morando com Elon Musk, Justine aprendeu melhor do que ninguém que a chave para lidar com o estresse não é evitá-lo, mas sim aprender a gerenciá-lo. "Para Elon, não se trata de evitar o estresse, mas sim de ser capaz de lidar com ele", afirma.

Segundo Justine, o que diferencia Elon e outros milionários de muitas pessoas é que eles não têm medo do fracasso e, se o têm, seguem em frente mesmo assim: eles experimentam fracassos enormes de forma pública, mas encontram maneiras de reformulá-los até que pareçam deixar de ser fracassos. Essa capacidade única lhes permite aprender coisas que, de outra forma, nunca descobririam, desenvolvendo assim uma incrível resiliência.

Justine é enfática em afirmar que aprender a lidar com um nível de estresse que quebraria a maioria é a chave para o sucesso e diz que o segredo está em reconsiderar o que vemos como estressante. Ela afirma que, para isso, é necessário aceitar que os problemas e desafios continuarão surgindo enquanto você constrói seu negócio, aumenta sua audiência e empurra os limites do seu potencial.

Melinda French Gates, também é conhecedora do assunto

Melinda Gates é a ex-esposa de Bill Gates e, portanto, também esteve próxima dessa realidade de grande sucesso, mas com longas jornadas de trabalho, tanto por parte dela quanto de seu ex-marido. Em resposta a isso, ela também já compartilhou algumas dicas para lidar com altas cargas de trabalho de forma bem-sucedida.

Melinda French e Bill Gates Arquivo

French Gates destaca a prática da abertura do coração como uma forma valiosa de lidar com as mudanças na vida, sejam elas emocionantes, frustrantes ou trágicas. Em um momento de transição, segundo Gates, é essencial manter uma atitude de abertura para descobrir o que esses momentos têm a nos oferecer.

Segundo French Gates, em momentos de mudança nos encontramos fora da zona de conforto e em um "espaço amplo e aberto onde tudo é novo". Ela afirmou que existem duas maneiras de enfrentar esses espaços: "você pode abaixar a cabeça e se concentrar em encontrar a distância mais curta de uma coisa conhecida para a próxima. Ou então, você pode ter a coragem de permanecer nesse espaço liminar e ver o que ele tem a lhe dizer".

Alguns preferem avançar rapidamente através da incerteza, reconheceu Gates. Ela mesma, quando era mais jovem, costumava cumprir rapidamente uma lista de objetivos, o que facilitava o processo para ela. “Eu tinha uma lista de metas que queria alcançar, e assim que alcançava uma, corria atravessando o claro até a próxima. Era muito mais fácil assim”, disse. Mas com a idade, Gates começou a entender o valor de abraçar a incerteza.