A China possui um amplo conjunto de medidas de segurança, bastante complexas por sinal, para proteger sua população e manter a ordem social. Essas medidas vão desde a vigilância policial até o controle cibernético, e têm sido objeto de intenso debate quanto à sua eficácia e seu impacto nos direitos individuais.

E agora, eles adicionaram um novo capítulo, já que as autoridades desse país implementarão novas medidas de segurança que permitirão a inspeção minuciosa de telefones celulares de visitantes estrangeiros, gerando preocupações e possíveis repercussões no turismo. Sob a bandeira da luta contra a espionagem, a agência de segurança Guoanbu terá o poder de revisar dispositivos eletrônicos na saída do país. Isso inclui dados sensíveis como e-mails, mensagens de texto e até fotos.

Preocupação entre visitantes e possíveis efeitos no turismo

A medida gerou alarme entre os visitantes estrangeiros, que temem pela privacidade de suas informações pessoais. Alguns até optam por não usar seus telefones durante a sua estadia na China. Agências de viagens japonesas já expressaram sua preocupação com as possíveis repercussões negativas no turismo. Guoanbu, o Ministério da Segurança do Estado da China, é a agência responsável por essas novas medidas.

Com mais de 100.000 funcionários, é a maior agência de segurança do mundo e possui uma extensa rede de informantes. Especialistas em segurança apontam que as inspeções podem fazer parte de uma estratégia mais ampla da China para obter informações confidenciais de países ocidentais, em áreas como indústria, tecnologia e até mesmo militar.

Um erro do Ocidente nas relações com a China?

Alguns críticos argumentam que Ocidente cometeu um erro ao negociar com a China de forma ingênua, sem considerar as possíveis intenções de sua agência de segurança. Sob a aparência de combater a espionagem, a China pode estar perseguindo objetivos geopolíticos mais ambiciosos, como alcançar a hegemonia mundial até 2049.

As novas medidas de vigilância levantam questões sobre a privacidade e as relações entre a China e o mundo ocidental. Espera-se que a implementação dessas medidas tenha um impacto significativo no turismo e na dinâmica geopolítica global.