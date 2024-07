Pedido em massa de Donald Trump às empresas que estavam vendendo imitações falsas de seus tênis

Donald Trump tem pessoas e capacidade para todos os projetos propostos para 2024. Enquanto parte de sua equipe o assessora em sua campanha presidencial, aqueles que gerenciam sua área comercial estão trabalhando em uma ação judicial massiva contra empresas que estavam vendendo falsificações de seus tênis na Internet.

Se não sabiam e estão descobrindo por esta resenha, sim, Donald Trump tem sua própria marca de tênis. Eles foram lançados em fevereiro deste ano, são dourados, têm um "T" gigante e, obviamente, ostentam as barras e estrelas que representam os Estados Unidos.

São como uma espécie de ‘Tio Sam’, mas feitos de tênis. Qualquer um gostaria de tê-los e não necessariamente por serem fãs de Donald Trump ou do capitalismo mais puro que ele representa. A realidade é que são tão incrivelmente incomuns que dá vontade de ter um par só para coleção.

Embora economicamente a comercialização e fabricação dos tênis não estejam relacionadas com a campanha presidencial de Donald Trump, ou seja, com isso ele não está angariando dinheiro para a sua corrida à Casa Branca, o ex-presidente e agora candidato disse em fevereiro que com este lançamento pretendia chegar aos jovens com um produto que os faça ver como será o país se ganhar as eleições de novembro deste ano.

No entanto, aparentemente algumas empresas se aproveitaram e fabricaram tênis falsos para vendê-los. Os supostos fraudadores são empresas de fora dos Estados Unidos que realizam comércio eletrônico com sites hospedados em território norte-americano, informou a NBC.

Os advogados da empresa responsável pela comercialização dos tênis Trump "pediram ao tribunal que proibisse os acusados de qualquer reprodução ilícita, bem como a publicidade ou venda de tênis falsificados ou a exploração ou registro de sites vinculados às suas vendas", informou a fonte citada.

Além disso, pediram que prestassem contas dos lucros obtidos com o produto para que lhe paguem esse valor, além de mais de US$2 milhões pela falsificação dos tênis.