Em um tempo quase recorde, o serviço de internet via satélite da Starlink , derivado da SpaceX e, portanto, uma empresa de Elon Musk, tem sido elogiado por seu potencial de revolucionar o acesso à web em áreas remotas que antes eram simplesmente impossíveis de conectar. No entanto, infelizmente, por trás do brilho deslumbrante da inovação tecnológica, surgiram evidências preocupantes sobre os possíveis impactos negativos que o desdobramento dessa infraestrutura teria. Entre eles, um que poderia afetar a saúde do planeta com o dano direto à camada de ozônio.

Quando Elon iniciou sua empresa, aproveitando cada voo possível de sua agência espacial privada, as previsões sobre sua eficácia eram na verdade muito reservadas. Mas à medida que o tempo avançou, descobrimos que o negócio é relativamente viável e ele demonstrou o valor genuíno de seu projeto em circunstâncias menos esperadas, para ser honesto.

Zelenski e Musk Starlink na Ucrânia

Talvez a forma mais impactante pela qual a existência do Starlink e seu potencial real foram divulgados é através do conflito armado entre Rússia e Ucrânia, onde Elon Musk usou seus satélites para manter as comunicações do país invadido funcionando, o que tem sido de grande ajuda para a população.

Mas nem tudo é tão inofensivo como parece.

Starlink teria um impacto severo na camada de ozônio

Investigadores do Departamento de Engenharia Aeroespacial da Universidade do Sul da Califórnia alertam que a grande quantidade de satélites Starlink orbitando a Terra poderia liberar uma quantidade significativa de óxidos de alumínio na atmosfera. Esses óxidos, por sua vez, poderiam desencadear reações químicas que destroem a camada de ozônio, a qual nos protege da radiação ultravioleta (UV) do sol.

O estudo realizado por um grupo de cientistas e publicado pela AGU revela que a reentrada de satélites da empresa de Elon Musk já aumentou os níveis de alumínio na atmosfera em 29,5%. Estima-se que, uma vez que as constelações de satélites estejam completas, a quantidade de óxidos de alumínio liberados anualmente aumentará para 397 toneladas, um aumento de 646% em relação aos níveis naturais.

Starlink Internet

“Os óxidos de alumínio provocam reações químicas que destroem o ozônio estratosférico, que protege a Terra da nociva radiação ultravioleta. Os óxidos não reagem quimicamente com as moléculas de ozônio, mas desencadeiam reações destrutivas entre o ozônio e o cloro que esgotam a camada de ozônio.”

Como os óxidos de alumínio não são consumidos por essas reações químicas, podem continuar destruindo molécula após molécula de ozônio durante décadas enquanto descem pela estratosfera.

A camada de ozônio é fundamental para a vida na Terra e seu enfraquecimento pode causar um impacto severo na saúde dos seres humanos, com casos de câncer de pele, cataratas e outros problemas de saúde relacionados à exposição excessiva à radiação UV.

Mas quais são as alternativas se não for com o Starlink?

Sob essa perspectiva, o melhor para a camada de ozônio seria não ter uma rede de satélites flutuando lá em cima de forma permanente, se isso incomoda tanto a natureza e o ambiente do planeta.

Na verdade, alguns especialistas em telecomunicações apontam que a melhor maneira de "fechar a lacuna digital" seria a implementação de redes de fibra óptica em áreas rurais, complementadas com 5G e conexão sem fio fixa.

É na teoria uma ideia que funcionaria, mas a construção de redes de fibra de acesso aberto a nível comunitário é uma realidade que atualmente permanece completamente distante.