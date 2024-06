O que é o ‘recabeamento’ cerebral e por que a ciência estabelece que começa a partir dos 40 anos?

Sem dúvida, o cérebro humano nunca deixa de nos surpreender. Nosso enigmático centro de comando é uma maravilha por si só, sendo capaz de conter cerca de 86 bilhões de neurônios, cada um interconectado através de trilhões de sinapses, e isso que representa apenas 2% do peso corporal total. Outro dado importante é que o cérebro muda ao longo da vida, adaptando-se e reorganizando-se em resposta a novas experiências e aprendizados, fenômeno conhecido como neuroplasticidade.

E para aprofundar mais nessas mudanças, há algum tempo foi publicada uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade Monash na Austrália e publicada na revista Psychophysiology. A novidade? É que os profissionais revelaram importantes mudanças na estrutura de rede do cérebro que começam a se manifestar a partir dos 40 anos.

Cérebro Investigação

O que é o ‘recabeamento’ cerebral?

De acordo com o estudo, o cérebro humano passa por uma transformação significativa ao chegar à quarta década de vida, momento em que começa a se reconfigurar de forma a afetar sua conectividade e flexibilidade de pensamento. Esse fenômeno, descrito como um “recabeamento”, envolve uma maior integração e conexão entre diferentes redes neurais à medida que envelhecemos, impactando diretamente como os adultos de meia-idade processam novas informações e gerenciam a memória.

A pesquisa analisou os resultados de 144 estudos anteriores, abrangendo dezenas de milhares de participantes, processo no qual foi observado como os padrões de conectividade cerebral variam ao longo da vida. "Durante os primeiros anos de vida, ocorre uma rápida organização das redes cerebrais funcionais. Em seguida, ocorre um aprimoramento das redes funcionais até cerca da terceira e quarta décadas de vida. Ao envelhecer, pode ocorrer uma interação multifacetada de mudanças potencialmente prejudiciais e compensatórias", explicam os autores.

Assim, ao chegar aos 40 anos, a conectividade interna diminui enquanto as conexões entre diferentes redes se fortalecem. Esta mudança estrutural resulta em um cérebro com menor especialização regional, mas com uma maior interconexão global, o que leva a uma diminuição da flexibilidade cognitiva, afetando habilidades como a formação de novos conceitos, o pensamento abstrato e o raciocínio verbal e numérico.

Mas nem tudo é perda. De acordo com os cientistas, ao chegar a este ponto de “recabeamento”, certas habilidades como o vocabulário e conhecimentos gerais tendem a permanecer estáveis ou até mesmo melhorar. Para mitigar esse fenômeno, os especialistas recomendam manter um estilo de vida saudável que inclua uma dieta equilibrada, exercício regular e atividades que promovam o bem-estar mental, a fim de retardar as mudanças nas redes neurais.

No entanto, os resultados deste estudo permitem-nos compreender como o envelhecimento afeta a cognição e a agilidade mental. Com uma sociedade cada vez mais envelhecida, torna-se ainda mais importante compreender essas mudanças na conectividade cerebral e seu impacto na vida diária.