Fazer comida do ar: o curioso projeto da NASA para alimentar astronautas em missões longas na Lua

A NASA tem como objetivo as viagens à Lua. Através da missão Artemis, a agência espacial norte-americana e seus parceiros governamentais e comerciais querem ir ao satélite natural da Terra e estabelecer-se. A ideia é investigar a superfície lunar e a partir daí expandir-se para o resto do Sistema Solar.

Parece fácil, mas ainda há muitas coisas a resolver.

Recentemente, contamos a vocês que a NASA está trabalhando em um sistema eficaz de banheiros, para que os astronautas que viajem para a Lua não deixem excrementos espalhados por toda a superfície. Colocá-los em sacos plásticos e criar um aterro sanitário não é uma opção viável. Eles querem algo orgânico que seja funcional e o menos poluente possível.

Eles querem fazer o mesmo com a comida. De acordo com uma resenha da Xataka, a NASA quer produzir alimentos a partir do ar.

Como pretendem alcançar isso? Através de uma iniciativa da empresa Solar Foods, sediada na Finlândia. Esta empresa possui um mecanismo inovador no qual podem produzir proteínas a partir de dióxido de carbono, oxigênio e hidrogênio.

Eles poderão realizar seu trabalho nas futuras bases lunares, pois, embora esses elementos não estejam naturalmente presentes na Lua, estarão artificialmente, já que cada base terá que criar condições para que os astronautas respirem, o que significa que o ar conterá hidrogênio, dióxido de carbono e gases residuais.

Comida sólida para astronautas

A empresa finlandesa provou que pode fabricar barras de proteína a partir das bactérias que encontrar no ar desses elementos.

A NASA e a ESA (Agência Espacial Europeia) buscam que esta iniciativa gere um tipo de alimento sólido e variado para os astronautas, que não seja o típico que já existe na Estação Espacial Internacional (ISS), já que o ato de mastigar será vital para a saúde mental dos integrantes dessas futuras missões, que provavelmente serão muito extensas.