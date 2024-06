A China consegue algo impensável: criar robôs humanoides capazes de transmitir emoções

No mundo da tecnologia, o desenvolvimento de robôs humanoides sempre foi um desejo que faz parte da imaginação, do cinema e da televisão. No entanto, diversas empresas ao redor do mundo têm se dedicado a criar seus próprios modelos, buscando criar máquinas cada vez mais sofisticadas e capazes. Entre os casos mais destacados estão Optimus da Tesla, capaz de realizar tarefas e passeios, e Atlas da Boston Dynamics, que possui uma versão elétrica e aprimorada.

No entanto, é na China onde está ocorrendo um impulso especialmente forte a essa tecnologia: tornou-se líder no desenvolvimento de robôs humanoides, fabricando máquinas que não apenas são capazes de imitar movimentos humanos, mas também de transmitir emoções. Um avanço tecnológico que abre um mundo de possibilidades para o futuro.

Ex-Robots: pioneiros na robótica emocional

A empresa chinesa Ex-Robots, sediada na cidade costeira de Dalian, está na vanguarda deste desenvolvimento. Seus engenheiros têm trabalhado há anos para fazer com que seus robôs humanoides repliquem as expressões faciais e emoções dos seres humanos. Um objetivo que parece ter alcançado graças à integração de tecnologia de reconhecimento de emoções, conforme relatado pela agência Reuters.

Jornalistas da Reuters tiveram a oportunidade de visitar a movimentada fábrica da Ex-Robots, onde puderam testemunhar em primeira mão o processo de criação desses robôs humanoides. Eles descrevem um espaço cheio de atividade, onde os engenheiros esculpem e montam as máquinas com precisão, dotando-as de uma ampla gama de movimentos faciais para transmitir emoções com exatidão.

Áreas de trabalho especializadas

A fábrica está dividida em diferentes áreas, cada uma dedicada a uma etapa específica do processo de construção. Podem ser observadas mesas organizadas com máscaras, braços e pés de silicone, bem como cabeças que parecem incrivelmente humanas. Ao lado delas, robôs humanoides em diferentes fases de desenvolvimento completam o cenário. As paredes da fábrica não apenas abrigam máquinas, mas também desenhos e plantas que ilustram o processo criativo por trás dessas maravilhas tecnológicas.

Um dos principais objetivos dos engenheiros da Ex-Robots é conseguir que suas criações tenham um nível de realismo tão alto que seja difícil distingui-las de um ser humano. Para isso, eles se concentram em aperfeiçoar os movimentos faciais e as expressões emocionais, buscando emular com precisão as reações naturais do ser humano.

Robôs humanoides de Ex-Robots O futuro é agora

Li Boyang, CEO da Ex-Robots, destaca a importância da inteligência artificial no desenvolvimento desses robôs. "Existem muitos modelos e algoritmos básicos que costumam ser de código aberto e que todos utilizam. No entanto, nós nos concentramos mais em como fazer com que a IA reconheça e expresse expressões e emoções", explica Boyang.

Robôs que imitam nossas emoções

Os robôs humanoides da Ex-Robots não só são capazes de reconhecer emoções, mas também de imitá-las. Se uma trabalhadora da empresa mexer a cabeça, sorrir ou mostrar a língua, o robô fará o mesmo graças a motores minúsculos instalados em sua cabeça. "Também estamos trabalhando no modelo de base. O modelo que estamos fabricando é multimodal e capaz de se expressar emocionalmente. Pode perceber o ambiente ao seu redor e produzir a reação facial apropriada", acrescenta Boyang.

A criação de um robô humanoide da Ex-Robots é um processo meticuloso que leva de duas semanas a um mês. O preço dessas máquinas varia entre 1,5 e 2 milhões de yuans (entre 192.555 e 256.491 euros).

Embora, até o momento, a Ex-Robots tenha se concentrado principalmente na fabricação de robôs para exposições em museus - um dos quais está na própria fábrica -, a empresa tem planos ambiciosos para o futuro. Boyang acredita que esses robôs desempenharão um papel cada vez mais importante em setores como saúde e educação.

“O aconselhamento psicológico e a saúde são, sem dúvida, cenários futuros de aplicação. Atualmente estamos conduzindo pesquisas relacionadas, como tratamento auxiliar e detecção preliminar de distúrbios emocionais e psicológicos. Além disso, acredito que a interação emocional tem aplicações mais amplas em campos de serviços, como os voltados para crianças”, conclui o CEO.