A Europa tem uma civilização antiga que ficou submersa no mar: assim a encontraram arqueólogos e geólogos

Somos um planeta que é 70% água e os outros 30% é a superfície sobre a qual nos mantemos. Isso significa que nas profundezas do mar existem tantos ou mais mistérios do que na amplitude praticamente infinita do cosmos. Olhar para o céu e estudar as estrelas às vezes pode ser mais simples do que viajar para as profundezas de um dos cinco oceanos da Terra.

ANÚNCIO

É por isso que cada descoberta da humanidade, no fundo do mar, é tão interessante quanto a descoberta de uma nova estrela ou exoplaneta. Imaginem então, quando os cientistas encontram vestígios de uma antiga civilização que foi submersa pelas mudanças climáticas da Terra.

Assim é como se explica o fenômeno de Doggerland, uma região que antes era Terra firme e fazia com que a Grã-Bretanha não fosse um território insular, mas sim que suas terras estivessem unidas à Europa. Segundo o National Geographic, em seu perfil educativo, esta área foi inundada pela água há cerca de 6.000 anos, de acordo com os registros científicos da equipe de pesquisa que a encontrou.

Viajar até essas profundidades tem sido evitado até agora. No entanto, as perfurações dos poços de petróleo na região, somadas às descobertas de expedições que não chegaram ao fundo, revelam como viviam os Doggerlanders (ou Doggerlandenses), que não têm nada a ver com os fãs dos Dodgers de Los Angeles.

Esta Terra e os humanos que a habitavam desapareceram há 6.000 anos, mas estudos indicam que existiram há 12.000 anos. Os ossos encontrados por pescadores têm cerca de 9.000 anos de antiguidade.

As análises dos especialistas revelam que as pessoas de Doggerland eram nômades e viviam da caça sazonal. Devido à sua proximidade com os polos, migravam para o equador europeu na época, no inverno, e voltavam no verão. Até que houve um período, no final de uma das eras do gelo, em que a água impediu a vida neste território.

A descoberta de Doggerland explica como os humanos conseguiram habitar a Europa a partir da Grã-Bretanha, sem ter que enfrentar as barreiras de atravessar os estreitos do mar.