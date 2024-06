Todos os planetas do Sistema Solar cabem no espaço entre a Terra e a Lua: esta é a prova

A Lua é a primeira coisa que vemos quando olhamos para o céu noturno e limpo. A distância entre o nosso mundo e o satélite natural é bastante ampla, tanto que um cientista fez os cálculos para determinar que nesse espaço cabem o restante dos outros sete planetas do Sistema Solar.

Os gigantes Júpiter, Saturno e Netuno, acompanhados por Vênus, Mercúrio, Marte e Urano, seriam capazes de se encaixar no espaço entre a Lua e a Terra. Eles caberiam de forma justa e precisa, mas interromperiam o desenvolvimento da vida como a conhecemos.

Uma ilustração e explicação feita pela equipe do Universo Inédito nos mostra como todos os planetas de nosso bairro galáctico caberiam nesse espaço.

Os cálculos científicos indicam que a distância média entre a Terra e sua lua é de aproximadamente 384.400 quilômetros. Para colocar isso em perspectiva, vamos fazer um pequeno exercício astronômico: vamos somar os diâmetros de cada um dos planetas do Sistema Solar e ver como eles se comparam com essa distância.

Mercúrio, o menor planeta, tem um diâmetro de 4.880 km. Vênus segue com 12.104 km, enquanto a Terra mede 12.742 km. Marte, nosso vizinho vermelho, tem um diâmetro de 6.779 km. Em seguida, temos os gigantes gasosos: Júpiter com 139.820 km e Saturno com 116.460 km. Por último, temos Urano e Netuno, com diâmetros de 50.724 km e 49.244 km, respectivamente.

"A distância entre a Terra e a Lua é de 384.400 quilômetros, essa extensão é tão grande que todos os Planetas do Sistema Solar poderiam caber, de ponta a ponta", disseram da conta do Universo Inédito, no vídeo ilustrativo que mostra como todos os planetas caberiam no espaço do qual estamos falando.

Se somarmos todos os diâmetros mencionados, o total é de 392.753 quilômetros, mas lembre-se de que estamos incluindo a Terra, que não deveria ser contada porque, assim como a Lua, faz parte de um extremo. Isso significa que, embora a soma de todos os planetas seja ligeiramente maior que a distância entre a Terra e a Lua, a diferença é mínima.