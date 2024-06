Liberar espaço nunca foi tão fácil: Guia rápido para gerenciar o Gmail, Drive e Google Fotos

No dia a dia, milhões de pessoas preferem os serviços do Google, como seu navegador web, Google Maps ou também Drive, sua nuvem de armazenamento. Este último destaca-se por permitir guardar documentos, fotos e outros arquivos, facilitando o acesso e a colaboração a partir de qualquer dispositivo conectado à internet. E de forma independente, encontramos também o Google Fotos, a principal ferramenta para visualizar e organizar nossas lembranças. Claro que muitas vezes esquecemos que o espaço não é infinito. Os e-mails, as fotos, os documentos, tudo utiliza memória.

ANÚNCIO

E assim, à medida que os e-mails e arquivos se acumulam, tanto no Gmail quanto no Google Fotos e Google Drive, o espaço gratuito de 15 GB oferecido pelo Google pode ser preenchido rapidamente. Mas se você já está nessa situação, veio ao lugar certo. Aqui mostramos como gerenciar seus arquivos de forma rápida e eficiente.

Workspace Labs Chrome

Como gerenciar o correio do Google

Se já começou a gerir os seus ficheiros, a apagar e guardar apenas o necessário, então o primeiro passo que deve seguir é verificar quanto espaço está realmente utilizando. Pode fazer isso ao visitar a página de armazenamento do Google, que fornece uma análise do espaço utilizado no Drive, Gmail e Fotos. Assim, se estiver perto do limite, aqui estão algumas estratégias eficazes para evitar ficar sem espaço.

Para começar, uma limpeza em massa da sua caixa de entrada pode ser muito útil. Para fazer isso, você pode começar indo para as abas “Promoções” e “Social”, selecionar todos os e-mails e excluí-los. Se você quiser manter alguns e-mails importantes, como recibos de compras online, a opção é usar a pesquisa para filtrar e excluir e-mails por endereço específico.

Outra técnica recomendada é procurar e eliminar emails grandes. No Gmail, você pode usar termos de pesquisa como “size:10mb” para encontrar e excluir emails com arquivos grandes anexados, que provavelmente não são úteis para você. No entanto, após excluir emails indesejados, certifique-se de esvaziar a lixeira do Gmail. Embora os itens sejam excluídos automaticamente após 30 dias, esvaziar a lixeira imediatamente liberará espaço instantaneamente.

Logo de Gmail E-mail

Google Drive e Google Fotos

Sem dúvida, os serviços que mais consomem armazenamento são a nuvem do Google, que permite guardar todo tipo de arquivos em pastas e organizá-los ou compartilhá-los conforme desejarmos. O mesmo acontece com a nuvem de Fotos, que gerencia as imagens por data e também por pastas, com ferramentas de inteligência artificial para encontrar rapidamente a foto que estávamos procurando há tempos.

Para gerenciar o Google Fotos, comece ajustando a configuração de qualidade das imagens para "Economia de armazenamento", isso reduzirá o tamanho dos arquivos sem perder muita qualidade. Para o Google Drive, você deve começar por revisar o painel de controle de armazenamento e organizar seus arquivos por tamanho, excluindo ou movendo os maiores que você não precisa mais.

Se após tudo isso você ainda precisar de mais espaço, considere se inscrever no Google One, que oferece planos de armazenamento adicionais a diferentes preços, começando por comprar 100 GB de espaço. Mas se isso não te convencer e preferir sair do Google, você pode usar Google Takeout para baixar tudo antes de sair.