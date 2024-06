Assim somos sortudos: estes são todos os asteroides que rodeiam a Terra e nenhum impacta contra nós

Vários são os fatores que devem ser considerados para entender por que a Terra não sofre impactos significativos de asteroides. Milhões de rochas transitam pelo Sistema Solar e, de acordo com registros históricos e científicos, apenas uma de grande tamanho colidiu com o planeta; 66 milhões de anos se passaram desde esse evento.

No entanto, embora não haja cientistas preocupados com essa situação, o mundo está constantemente ameaçado por uma grande rocha nos surpreender e nos extinguir com um único golpe, como fez com os dinossauros na pré-história.

Um dos elementos para entender por que geralmente estamos salvos é a presença de Júpiter. A localização do gigante gasoso é estratégica em nosso benefício, com relação às grandes rochas estelares que abundam no Cinturão de Kuiper.

Dados científicos estimam que cerca de 1.000 a 2.000 asteroides potencialmente perigosos passam perto da Terra anualmente. Imagine se multiplicarmos esse número pela quantidade de séculos de existência.

É verdade que algumas pequenas rochas entraram na Terra e causaram danos menores. Mas isso não é significativo se considerarmos a escala global de se preocupar com o fim da nossa espécie.

Asteroides próximos à Terra

Os gênios da SpaceRocx criaram uma ilustração intitulada “quão sortudos somos”. Esta equipe de cientistas observou os trânsitos de todos os asteroides conhecidos recentemente. Realmente parece um milagre que nada tenha nos atingido nesta era.

"Órbitas de mais de 1.000 asteroides potencialmente perigosos conhecidos. Nenhum desses objetos colidirá com a Terra nos próximos 100 anos."