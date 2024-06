Elon Musk esconde os Likes em X por uma razão opaca, mas tudo acaba explodindo em memes e piadas

Quase um mês atrás, relatamos a nova ocorrência de Elon Musk, com o vazamento e confirmação posterior de que o sujeito implementaria uma mudança radical no X, o que representaria para muitos o golpe final que faltava para despojar a plataforma de qualquer essência que nos lembrasse o Twitter: ocultar os Likes ou “Curtidas” do feed e do perfil de cada pessoa, tornando-os completamente privados.

Hoje finalmente aconteceu essa mudança temida, mas a questão que mais tem gerado críticas e memes nas redes sociais são as intenções de Musk ao ocultar a visibilidade dessas reações, gerando muitas suspeitas entre todos.

Trata-se de um movimento que surpreendeu a comunidade digital, pois ao ocultar a contagem de "Curtidas" nas publicações de X, o algoritmo deixará de nos mostrar na linha do tempo as publicações às quais as pessoas que seguimos reagiram, alterando a experiência original de navegar pelo site.

Embora o bilionário argumente que isso visa promover a liberdade de expressão sem medo de represálias, a verdadeira motivação por trás dessa decisão parece ser mais obscura.

A razão distorcida pela qual Elon Musk quer ocultar os Likes de X

Sejamos objetivos com este tema. Musk tem um histórico de propor mudanças radicais para X que depois não são implementadas ou são consideravelmente atrasadas, a partir daí metade do mundo já duvidava que ele fosse implementar essa mudança tão profunda. Um exemplo disso é seu plano inicial de eliminar a função de bloquear usuários, uma medida que tornaria a plataforma ainda mais hostil.

Isso não foi feito e muitos acreditaram que ele também não se atreveria a ocultar os Curtir. Embora a desculpa de Elon para ocultar os "Curtir" se baseie na ideia de proteger os usuários de reações sociais negativas, pode soar como algo tangível, a realidade prática é que essa medida só beneficia aqueles que não conseguem tolerar o desacordo.

Elon Musk Herdeiro multibilionário

Assim, é viável pensar que a verdadeira razão por trás dessa decisão poderia estar relacionada ao problema de spam, bots e manipulação da plataforma que têm assolado o X desde a chegada de Musk.

Ao eliminar a transparência sobre quem interage com as publicações, torna-se mais fácil para essas contas maliciosas operarem sem serem detectadas ou sem causarem problemas quando Elon tiver que reportar números de crescimento e interação com seus investidores e clientes.

Aí é onde está o ponto delicado de tudo e essa é a principal crítica que surgiu, mas ainda há algumas piadas que valem a pena ser mencionadas.

X está cheio de memes sobre Elon Musk por esconder os Likes

Como seria de esperar, a rede social nas últimas horas tem sido inundada por piadas e memes sobre a decisão de Elon Musk de ocultar os "curtir" ou Likes, aqui compartilhamos uma seleção refinada dos mais engraçados que encontramos:

É importante lembrar que Musk usou a manipulação da plataforma a seu favor no passado. Assim, suas declarações sobre "derrotar os bots de spam" e "garantir a autenticidade" têm se mostrado apenas estratégias para aumentar seu controle sobre a plataforma.

Agora, ao ocultar os "Curtir", podemos considerar a mudança como mais um passo em direção à opacidade de uma rede social que está se tornando cada vez mais irreconhecível.

Mas será interessante ver como a comunidade aceita ou rejeita essa mudança. A julgar pelos memes, muitos gostaram da jogada.