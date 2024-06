Você quer colocar um chip da Neuralink no cérebro? Estes são os riscos que um paciente corre

Noland Arbaugh marca um antes e um depois na história da tecnologia. Ele é o primeiro paciente da Neuralink a ter um chip que lhe permite executar uma interface cérebro-máquina.

A iniciativa da Neuralink, empresa de Elon Musk, é impressionante para pessoas com condições de mobilidade, como Noland, que tem tetraplegia após sofrer um acidente enquanto mergulhava em 2016.

No entanto, o fato de ter sido capaz de controlar dispositivos eletrônicos com a mente fez com que muitas pessoas, sem quadros clínicos graves, considerassem instalar o chip da Neuralink.

E embora essa possibilidade seja certamente atraente para aqueles que são obcecados com os avanços da tecnologia, eles devem primeiro considerar os riscos que qualquer pessoa corre ao se submeter a uma operação desse tipo.

Chip da Neuralink Telepathy (Neuralink)

Instalação do chip da Neuralink

Para instalar o chip da empresa de Elon Musk, uma equipe médica teve que abrir o crânio de Noland Arbaugh. Os profissionais, claramente preparados para esse tipo de procedimento, manipulam diretamente o cérebro do paciente, que é o órgão mais delicado durante uma cirurgia.

As operações cerebrais são realizadas por profissionais que treinam uma precisão única no mundo da medicina. Por isso são uma das especialidades, juntamente com os cardiologistas, que ganha mais dinheiro no campo da saúde.

No entanto, sempre existe o risco de que, se chegarem a tocar um tecido cerebral que não deveriam, possam desencadear consequências irreversíveis para o paciente. Além disso, no caso da operação ser bem-sucedida, há o risco de que o chip falhe, como aconteceu com Noland Arbaugh, e algum dos fios se retraia no órgão mais importante do corpo humano.

Noland não teve nenhum problema com as recentes falhas registradas no chip da Neuralink, mas a possibilidade está presente e é um risco que ele aceita correr, porque os benefícios superam as consequências em seu estado.

Neuralink Mario Kart

Infobae publica um artigo que cita Sara Lumbreras, co-diretora da Cátedra de Ciência, Tecnologia e Religião da Universidade Pontifícia Comillas. Esta especialista alerta sobre o entusiasmo de muitas pessoas em se oferecerem como candidatas ao chip, sem terem uma condição médica que exija o controle de um dispositivo com a mente. Pacientes como Noland e outros com mobilidade reduzida precisam desse dispositivo por razões óbvias. Mas alguém que anda e se sustenta por si próprio não deveria optar por esse mecanismo.