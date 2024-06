O verdadeiro método de ganhos do Waze que fará você pensar duas vezes antes de usar este aplicativo de trânsito

É preciso aceitar que o melhor aplicativo para navegação no tráfego de uma grande cidade é o Waze. O serviço não tem publicidade invasiva e também não te obriga a ter uma assinatura. Ele faz todo o trabalho que você precisa para escolher a melhor rota para chegar a um lugar completamente grátis.

É realmente grátis? Nada é neste mundo e quanto mais atraente parecer a proposta, mais perigosa pode ser. Não se pode viver apenas de downloads, e o Waze parece fazê-lo sem problemas.

O Waze nasceu de uma maneira muito simples. Seu fundador, Ehud Shabtai, recebeu um GPS de presente de sua esposa. Ele encontrou algumas deficiências e, por isso, desenvolveu um aplicativo, sempre gratuito, chamado FreeMap Israel, em 2006.

O aplicativo cresceu rapidamente graças a Ehud Shabtai, que utilizou um método de trabalho chamado crowdsourcing, um modelo de trabalho que consiste em obter ideias, serviços, conteúdos ou financiamento solicitando a pessoas online. Assim, por não ter funcionários fixos para seu empreendimento, ele foi se desenvolvendo aos poucos.

Conectem seus eventos de Facebook com Waze. Foto: Waze

Sob esta modalidade, eles se tornaram o Waze em 2008 e até hoje continuam mantendo essa política de trabalho. "A missão do Waze é trabalhar juntos para melhorar a qualidade da condução diária de todos. Ao participar da comunidade do Waze, você ajuda outros Wazers a obter um mapa mais preciso, relatórios de tráfego atualizados, aplicativos e recursos localizados, e muito mais", dizem em seus termos e condições.

De onde o Waze obtém financiamento?

Então, de onde o Waze obtém financiamento? De acordo com uma análise do Computer Hoy, o Waze vende seus dados online. Felizmente, não é para cibercriminosos, mas sim para anunciantes que inserem anúncios em outros serviços de sua navegação, sem serem invasivos no Waze.