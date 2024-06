Mistérios do Universo: como é possível haver fogo no Sol sem a presença de oxigênio no espaço

A estrela massiva que nos ilumina todos os dias e nos dá calor, nunca esteve tanto em destaque como nas últimas semanas. A possibilidade de uma tempestade solar extinguir a vida na Terra fez com que muitas pessoas, que não são entusiastas do espaço, pegassem seus computadores ou dispositivos móveis para pesquisar Sol no Google.

O simples ato de pressionar "enter" era suficiente para obter uma lista incontável de conteúdos relacionados à sua atividade recente. Uma tempestade solar causou auroras boreais em latitudes pouco comuns e afetou alguns satélites posicionados na órbita da Terra.

No meio do mar de pesquisas sobre a estrela massiva, surgiu uma dúvida: Como é possível que o Sol tenha fogo se no espaço não há oxigênio? Como esse corpo celeste consegue elevar nossas temperaturas?

A resposta é simples: através da fusão nuclear. Os cientistas não apenas o explicam, mas também querem replicá-lo na Terra.

O Sol tem fogo e queima, mas não o faz através do mesmo processo que conhecemos na Terra, que é a combustão conhecida.

No caso da nossa estrela central, a geração de energia ocorre através da fusão nuclear, que é uma reação onde dois núcleos de hidrogênio se combinam para formar um núcleo de hélio, liberando energia devido à conversão de massa em energia, de acordo com a famosa equação de Einstein, E=mc2.

DALL-E Fusão nuclear

Essa reação é responsável por gerar uma quantidade muito grande de energia. Por isso, os cientistas na Terra estão tentando replicar esse processo, a fim de ter uma fonte que produza energia sem a necessidade de esgotar os recursos não renováveis de nosso planeta.

Para os cientistas que trabalham nesse tipo de projetos, ainda existe o mesmo problema: consomem mais energia do que a que é gerada. Isso faz com que não seja possível manter sua estabilidade por muito tempo e o sol artificial acabe "esgotando-se" porque os materiais usados no reator se desgastam.

No entanto, estão seguros de que este é o caminho a seguir para preservar o meio ambiente e continuar com nosso crescimento tecnológico e industrial.