Lançamento do satélite da SpaceX que procura entender o papel das nuvens na radiação solar

Um novo satélite foi lançado ao espaço com a missão de estudar as nuvens e aerossóis, e como eles afetam o clima da Terra. O EarthCARE (Explorador de Aerossóis e Radiação de Nuvens da Terra) decolou a bordo de um foguete Falcon 9 da SpaceX da Base da Força Espacial Vandenberg na Califórnia em 28 de maio.

ANÚNCIO

EarthCARE é uma colaboração entre a Agência Espacial Europeia (ESA) e a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA). A missão tem como objetivo compreender melhor o papel das nuvens e dos aerossóis na regulação do clima da Terra.

Observando desde o espaço

O satélite orbitará a Terra a uma altitude de 400 quilômetros, em uma órbita polar sincronizada com o Sol. Isso permitirá que o EarthCARE observe as nuvens e aerossóis em todo o planeta, sob diferentes condições de iluminação.

EarthCARE possui quatro instrumentos científicos:

Um lidar atmosférico: para examinar os topos das nuvens e os perfis de nuvens e aerossóis.

para examinar os topos das nuvens e os perfis de nuvens e aerossóis. Um radar de perfilamento de nuvens: para estudar o movimento, a dinâmica e a estrutura das nuvens.

para estudar o movimento, a dinâmica e a estrutura das nuvens. Um radiômetro de banda larga: para medir a radiação solar e a radiação infravermelha.

para medir a radiação solar e a radiação infravermelha. Um gerador de imagens multiespectral: para criar imagens detalhadas das nuvens e aerossóis.

Dados essenciais para melhorar os modelos climáticos

Espera-se que os dados recolhidos pelo EarthCARE sejam essenciais para melhorar a precisão dos modelos climáticos. Isso ajudará os cientistas a entender melhor como as nuvens e os aerossóis afetam o clima da Terra e a prever melhor as mudanças climáticas futuras.

Originalmente, EarthCARE ia ser lançado a bordo de um foguete russo. No entanto, devido à invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, as agências espaciais europeias e japonesa decidiram mudar para a SpaceX para o lançamento.

EarthCARE é uma missão espacial importante que tem o potencial de melhorar significativamente nossa compreensão do clima da Terra. Os dados coletados pelo satélite serão utilizados por cientistas de todo o mundo para desenvolver melhores modelos climáticos e prever com mais precisão as mudanças climáticas futuras.