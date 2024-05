Vênus é um planeta infernal: os vulcões estariam em erupção neste exato momento

Venus é considerado por muitos seguidores da exploração espacial como uma espécie de gêmeo infernal da Terra, devido à sua proximidade com o sol, que condiciona algumas de suas qualidades mais distintivas, como esse calor extremo que o afasta do clima suportável e amigável da nossa Terra. Sua superfície é abrasadora, possui uma densa atmosfera tóxica e seus episódios de atividade extrema com seus vulcões o tornaram um lugar hostil para a exploração.

A NASA e outras entidades sempre consideraram o planeta como um local complicado para observar, mas agora, novas evidências sugerem que este planeta pode ser muito mais geologicamente ativo do que se pensava anteriormente, com vulcões que possivelmente entram em erupção a todo momento.

E uma equipe de cientistas planetários analisou dados de décadas atrás da sonda espacial Magellan da NASA, descobrindo sinais de fluxos de lava provenientes de dois vulcões em Vênus. Esses fluxos, que se acredita terem entrado em erupção no início da década de 1990, representam a segunda vez que foi identificada evidência geológica direta de atividade vulcânica recente no planeta.

Uma descoberta em Vênus com décadas de atraso

Os fluxos de lava recém-descobertos, descritos com mais detalhes na edição mais recente da Nature Astronomy, originaram-se nas encostas ocidentais de Sif Mons, um enorme vulcão em escudo, e Niobe Planitia, uma região relativamente plana que abriga numerosos vulcões. Embora as erupções não tenham sido tão grandes como a do Mauna Loa no Havaí em 2022, ainda lançaram uma quantidade significativa de lava, suficiente para encher o equivalente a milhares de piscinas olímpicas.

O mais curioso de toda a pesquisa é o desfasamento no qual os cientistas chegaram a essas conclusões. A evidência dessas erupções vem das ondas de rádio enviadas a Vênus através do radar de Magellan.

Vênus Superfície vulcânica (Pixabay)

Ao analisar os dados coletados entre 1990 e 1992, os cientistas notaram um aumento na intensidade do sinal de retroespelhamento, o que indica a presença de rochas brilhantes recém-formadas, provavelmente lava solidificada, aumentando assim a projeção de atividade vulcânica.

Vênus teria seus vulcões mais ativos do que imaginávamos

Estas descobertas se somam à descoberta do ano passado de uma chaminé alterada no vulcão Maat Mons, que mostrou mudanças notáveis em forma e tamanho, sugerindo uma atividade eruptiva recente. Essas observações desafiam a ideia que todos tínhamos de que Vênus era um mundo geologicamente inativo e levantam novas questões sobre sua evolução e potencial habitabilidade.

"A evidência de atividade, mesmo nos dados de menor resolução do Magellan, aumenta o potencial de revolucionar nossa compreensão deste enigmático mundo. Este resultado aumenta o entusiasmo por futuras missões a Vênus para estudar em profundidade sua atividade vulcânica e sua história geológica."

São palavras do coautor do estudo Scott Hensley. Os novos dados oferecem uma visão fascinante de um planeta vizinho que, apesar de sua aparente hostilidade, abriga processos geológicos dinâmicos que poderiam transformar sua superfície e revelar segredos sobre seu passado e potencial futuro.

Ainda há muito a descobrir sobre Vênus. Embora seja um fato que nunca será habitável para os seres humanos.