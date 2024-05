O ICQ encerra após quase três décadas sobrevivendo ao WhatsApp, Telegram e Messenger

Esta notícia é dolorosa de partilhar, sendo alguém que teve a oportunidade de ver o nascimento e agora a morte de uma das primeiras peças de software que nos fez sentir no futuro, quando a internet mal estava nascendo: a plataforma de mensagens instantâneas ICQ, o avô direto do WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram e todas as aplicações que temos usado metade da nossa vida.

Para muitos jovens, o ICQ será um nome que soa como história antiga, uma relíquia de uma época em que a internet ainda era um território inexplorado, ou pior ainda, é muito provável que o nome nem lhes seja familiar de forma alguma e é somente ao ler a presente nota que descobrem a sua existência.

No entanto, para aqueles que cresceram na década de 90, o ICQ representa uma parte importante de suas vidas digitais, uma janela para um mundo de comunicação instantânea e conexão global. Um pedaço do passado que agora está programado para morrer em breve.

ICQ: ascensão e queda

Lançado em 1996, o ICQ foi um dos primeiros serviços de mensagens instantâneas a entrar no mercado, competindo com outros gigantes que já colapsaram há muitos anos ou mudaram radicalmente para outra coisa, como é o caso do AIM, MSN Messenger e Yahoo! Messenger. Pedaços de história passada que desapareceram enquanto este software ainda estava ativo.

Com seu icônico logo de flor e sua característica notificação de "uh-oh", nos primórdios da liberação da internet para todos, o ICQ rapidamente se tornou um fenômeno global, atraindo milhões de usuários com sua simplicidade e facilidade de uso.

WhatsApp do passado Mensagens instantâneas

Em seu auge, por volta do ano de 2001, o ICQ tinha mais de 100 milhões de contas registradas, um número colossal para a época. Sua popularidade se devia em grande parte à sua capacidade de conectar pessoas de todo o mundo, quebrando barreiras geográficas e permitindo uma comunicação fluida em tempo real.

No entanto, com o surgimento do smartphone e o aumento de novas plataformas como o Facebook Messenger, WhatsApp e Telegram, o ICQ começou a perder terreno.

A empresa lutou para se adaptar às novas tendências e demandas do mercado, ficando para trás em termos de inovação e funcionalidades.

O ICQ tem data marcada para sua morte após 28 anos de atividade

Em 2010, o ICQ foi adquirido pelo Grupo Mail.Ru (agora VK), marcando o início de um declínio lento. Apesar dos esforços para revitalizar o serviço, o ICQ nunca conseguiu recuperar sua antiga glória. Finalmente, de acordo com um relatório dos colegas do Phandroid, foi designado o dia 26 de junho de 2024 como a data em que o ICQ se despedirá para sempre.

A empresa sugeriu aos seus usuários que migrem para o VK Messenger ou VK WorkSpace para continuar suas conversas e comunicações o mais rápido possível, pois na data estabelecida, tudo o que conhecemos desta antiga plataforma deixará de existir oficialmente e para sempre.

O encerramento do ICQ marca o fim de uma era na história da internet. Embora seu legado tenha sido eclipsado por plataformas mais modernas, este programa ocupa um lugar especial nos corações daqueles que o utilizaram durante seus anos dourados.

Foi um serviço pioneiro que revolucionou a forma como nos comunicamos online e deixou uma marca indelével no mundo digital.

Voa alto, ICQ. Nos deste grandes lembranças.