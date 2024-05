Parece que o Reddit matou o Google, mas o mais estranho de tudo é como isso aconteceu. Atualmente, há uma guerra silenciosa na indústria de tecnologia da informação, tudo devido ao frenesi desencadeado pelas plataformas de Inteligência Artificial como o ChatGPT da OpenAI. A eficácia e fama do site fizeram com que empresas como o Google, Microsoft, Samsung e até o Elon Musk começassem a investir em seus próprios projetos, dando início a uma corrida acirrada onde ainda não parece haver um vencedor claro.

Após a parceria com Sam Altman, o Bing se tornou um mecanismo de pesquisa relevante pela primeira vez na história, dando origem ao que agora conhecemos como Microsoft Copilot. Uma ferramenta que, acima de tudo, mostra claramente um cenário possível: o Google finalmente ser destronado como o mecanismo mais usado do planeta.

Diante dessa situação, as pessoas da Alphabet não hesitaram em acelerar ao máximo para fazer crescer sua plataforma de Inteligência Artificial (IA) em muito pouco tempo, inicialmente conhecida como Bard e agora chamada Gemini.

Isso os levou a forjar uma parceria com o Reddit para começar a alimentar seu sistema com as informações contidas naquela rede de fóruns. Mas este aparentemente foi um erro fatal e acabou por arruinar não apenas o Gemini, mas também o próprio mecanismo de busca do Google.

O Reddit quebrou o Google e a Gemini: a IA não distingue sarcasmo de seriedade

Um relatório hilariante do How to Geek conta a última sensação viral nas redes: todas as loucuras que começaram a ser sugeridas pelo Google AI e Gemini depois de alimentar sua Inteligência Artificial com o conteúdo que circula no Reddit há anos. Em uma tentativa de impulsionar sua Inteligência Artificial de busca, o Google havia se associado ao site para obter os direitos exclusivos sobre seu conteúdo, assinando assim um acordo considerável no valor de US$60 milhões.

No entanto, essa decisão teve consequências desastrosas, já que a IA do Google começou a gerar respostas perturbadoras, ao nível das vistas nos piores dias do ChatGPT:

Os usuários que testaram as primeiras versões da função de busca com IA do Google relataram esses resultados perturbadores. Por exemplo, uma pesquisa sobre saúde mental levou a IA a recomendar pular da ponte Golden Gate.

Enquanto outras pesquisas sugeriram coisas como colar pizza com cola ao assá-la ou consumir insetos e pedras diariamente para ter uma vida muito mais saudável.

Embora, como pode ser observado em algumas das capturas de tela que se tornaram virais, é possível que algumas dessas consultas tenham sido manipuladas ou feitas deliberadamente para gerar essas respostas distorcidas. A verdade é que o incidente deixa claro que a nova IA para buscas do Google não entende quando os usuários do Reddit dizem algo com ironia.

O Google já corrigiu os erros apontados pelo Reddit

É importante notar que, ao redigir a presente nota, as ferramentas de busca de IA do Google não estão disponíveis em todas as regiões, portanto, não se trata de um fenômeno global que impactaria todos os usuários deste mecanismo de busca. Ao mesmo tempo, a empresa começou a corrigir alguns desses comportamentos da IA. No entanto, ainda representa um sério risco para todos os usuários.

Por enquanto, o Microsoft Copilot e o Bing AI parecem oferecer resultados muito mais seguros e confiáveis. Provavelmente não foi uma decisão sábia permitir que a Inteligência Artificial do Google se alimentasse de informações de todas as postagens do Reddit.

Quem se lembra dos dias mais sombrios daquele fórum saberá perfeitamente que há coisas muito distorcidas lá.

Pela primeira vez na história, parece que este mecanismo de busca está sob o perigo de ser superado.