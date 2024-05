ISS da NASA captura uma imagem alucinante da Terra e da Lua no espaço, que te deixa sem palavras

A Estação Espacial Internacional da NASA (ISS por suas siglas em inglês), além de ser um laboratório científico no meio da órbita da Terra, é um dos melhores lugares para capturar fotografias do nosso mundo e da Lua.

Os astronautas que têm a sorte de viajar para a nave espacial levam consigo uma câmera fotográfica para registrar paisagens às quais a maioria das pessoas não tem acesso. São poucos os que têm a oportunidade de comprovar que a Terra é redonda e sempre que podem capturam isso em imagens que ficam registradas na história daqueles que são entusiastas de assuntos astronômicos.

A conta do Instagram Spacerocx, especialistas em assuntos espaciais, publicou uma foto surpreendente tirada da Estação Espacial Internacional. Na imagem, pode-se ver a curvatura da Terra em destaque no primeiro plano, servindo como enfeite para a Lua, que ao fundo se destaca em todo o seu esplendor. A imagem deixa você sem palavras, pois mostra o quão imensos e ao mesmo tempo diminutos somos, nos intermináveis terrenos do Sistema Solar, da galáxia e do Universo inteiro.

Não é a primeira vez que mostramos capturas fotográficas da Terra, vistas da ISS da NASA. Recentemente, contamos a vocês que há um aplicativo na Google Play Store no qual você pode ver o planeta em tempo real, graças a uma câmera instalada na nave espacial que transmite 24 horas por dia.

A aplicação chama-se ISS Live Now: Earth em tempo real e pode ser baixada em qualquer celular ou tablet pela Google Play Store. É simplesmente impressionante. Além de mostrar uma visão única da Terra, também fornece um mapa para que você possa identificar a região do mundo por onde a ISS está passando.

Na mesma descrição do aplicativo na Google Play Store, eles informam que recentemente adicionaram o download de vídeos e o ISS Tour, que é executado com o Google Street View.