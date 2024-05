Exército da Coreia do Sul captura o momento da explosão do foguete norte-coreano

A Coreia do Norte tentou colocar um satélite espião no espaço e falhou em sua tentativa. Agências de notícias internacionais ecoaram diferentes comunicados do regime de Kim Jong-un, Japão e um recente vídeo do Exército da Coreia do Sul, que publica um vídeo mostrando o momento exato da explosão do foguete.

ANÚNCIO

De acordo com um relatório do meio Emol, as autoridades norte-coreanas informaram que a primeira fase do projétil explodiu enquanto se preparava para ultrapassar a atmosfera.

"A nova nave espacial que transportava o satélite explodiu em pleno voo durante a combustão da primeira fase e o lançamento foi mal sucedido", disse a agência de notícias estatal KCNA, citando o vice-diretor da Administração Nacional de Tecnologia Aeroespacial (NATA).

Os radares das autoridades do Japão detectaram atividade nas proximidades de seu espaço aéreo e componentes da Coreia do Sul, país vizinho do regime norte-coreano, também capturaram imagens com câmeras instaladas em navios de vigilância nas bordas das fronteiras marítimas, de onde as tropas protegem a soberania nacional.

Um relatório de agências de notícias, citado por um enorme conglomerado de meios de comunicação internacionais, indica que o vídeo do Exército sul-coreano registra a explosão do foguete logo após ter sido lançado. A nave deixa um rastro de combustão, sinal de perigo em lançamentos espaciais, e desaparece repentinamente.

Pyongyang, capital da Coreia do Norte, informou aos seus pares no Japão sobre o lançamento, agendado para as 22:44 de segunda-feira, 27 de maio. A explosão foi captada pelas autoridades japonesas e sul-coreanas dois minutos depois.

A bordo do foguete estava o satélite Malligyong 1-1. Esta foi a terceira tentativa de lançamento fracassada para o regime de Kim Jong-un, após duas tentativas realizadas em 2023.