Esta é a data e o preço do próximo MacBook da Apple, que será dobrável e sensível ao toque

Já faz quase 20 anos desde o lançamento do primeiro MacBook e desde então se tornou um dos laptops mais populares do mundo, apesar de seu custo elevado. Para muitos, é um grande investimento, pois são bem construídos, potentes e duram muito tempo. O último MacBook lançado até o momento é o MacBook Air M3, apresentado pela Apple em março deste ano.

ANÚNCIO

A Apple também apresentou novos modelos de MacBook Pro com chip M3 em outubro de 2023, um de 14 polegadas e outro de 16, sendo este último, o mais potente até o momento, ideal para tarefas profissionais exigentes.

No entanto, os rumores sobre o futuro dos laptops da Apple não param. Enquanto ainda aguardamos a chegada dos chips M4 para a linha Mac, surgem novas especulações sobre um dispositivo inovador que pode mudar as regras do jogo: um MacBook dobrável de 14 polegadas com tela sensível ao toque.

O MacBook dobrável é real

A ideia de um MacBook dobrável não é nova. A Apple já experimentou telas dobráveis em dispositivos como o iPhone, mas não houve nenhum lançamento oficial até agora. No entanto, os últimos relatórios sugerem que a empresa está trabalhando em um MacBook dobrável que seria lançado em 2026.

Este dispositivo seria um grande avanço para a Apple. A tela dobrável permitiria ao usuário usar o MacBook como um laptop tradicional quando aberto, ou como um tablet grande quando dobrado. O teclado seria completamente digital, com resposta tátil para simular a sensação de pressionar teclas físicas.

Além de ser um dispositivo versátil, o MacBook dobrável também seria uma potência computacional. Espera-se que seja equipado com o futuro chip M5 da Apple, fabricado com tecnologia de dois nanômetros. Isso significa que ofereceria um desempenho excepcional para tarefas exigentes, como edição de vídeo e desenvolvimento de software.

No entanto, tanta inovação tem um preço. Os custos de produção do MacBook dobrável seriam muito altos, devido à tela dobrável e à dobradiça complexa. Como resultado, espera-se que o preço final do dispositivo seja superior a US$3000, semelhante ao Apple Vision Pro.

ANÚNCIO

Apesar do preço elevado, o MacBook dobrável certamente atrairá muitos usuários. A combinação de seu design inovador, seu desempenho poderoso e sua versatilidade o tornam uma proposta única e atraente.

Embora a data de lançamento oficial ainda esteja distante, as informações disponíveis sugerem que a Apple está avançando no desenvolvimento deste dispositivo. Resta saber como será o MacBook dobrável final e qual será o impacto no mercado de laptops. No entanto, uma coisa é certa: este é um produto que vale a pena acompanhar de perto.

Aqui estão alguns pontos chave adicionais do texto: