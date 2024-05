Como limpar o seu PC sem danificar o teclado, a tela e a CPU: 3 dicas básicas

É hora de fazê-los se sentirem desconfortáveis com algumas perguntas. A primeira: alguma vez vocês já limparam seu Computador Pessoal (PC), laptop ou Mac? E a segunda, ainda mais preocupante: vocês sabem como limpar seu PC, laptop ou Mac sem danificar seus componentes? Pode parecer exagerado, mas o uso de substâncias inadequadas ou uma metodologia pouco gentil pode realmente colocar em risco a integridade de nosso equipamento com danos a curto, médio ou longo prazo.

O uso constante do nosso equipamento, seja para trabalhar, estudar ou simplesmente nos entreter, provoca com o tempo a acumulação de poeira e sujeira em seus componentes. Isso, depois de um tempo, pode afetar negativamente o desempenho, a vida útil do equipamento e até a experiência de uso para cada um.

KnowYourMeme Sujando o notebook

Por isso, é fundamental realizar um processo básico de limpeza periódica em nosso computador de mesa ou laptop para manter tudo em ótimas condições e proteger nosso investimento.

A verdade é que muitos usuários negligenciam esse aspecto até que algo aconteça que os force a pensar na limpeza de seu equipamento, surgindo a dúvida inesperada sobre como fazê-lo. Hoje isso acaba.

Como limpar bem nosso PC, laptop ou Mac

Neste artigo, inspirados nas diretrizes gerais do iFixit e Computer Hoy, vamos guiá-lo através de um processo simples de 3 etapas gerais para limpar seu PC, laptop ou Mac por fora, sem a necessidade de desmontar o equipamento.

Com estas recomendações, podemos manter seu equipamento como novo e prevenir futuras falhas que nos obriguem a, finalmente, abrir seu corpo para tratar os componentes.

Passo 1: remova o pó das ranhuras e grelhas de ventilação

Chemtronics Muito fácil seguindo o passo a passo

Primeiro de tudo, desligue e desconecte seu PC. Antes de iniciar qualquer processo de limpeza, certifique-se sempre de desligar completamente seu computador e desconectá-lo da tomada. Isso evitará possíveis curtos-circuitos ou danos aos componentes internos que podem ocorrer dias, semanas ou meses depois.

Obtenha uma lata de ar comprimido para limpeza de equipamentos eletrônicos. Você pode encontrá-la em qualquer supermercado, e esta será a peça-chave para esta etapa. Siga as instruções de uso da lata e comece limpando o teclado, as aberturas de ventilação e as portas do equipamento.

Este produto é ideal para remover o pó acumulado em áreas de difícil acesso. Mas preste atenção especial aos ventiladores. Se perceber que o seu computador está fazendo muito barulho ou superaquecendo, é possível que eles estejam obstruídos por sujeira.

Felizmente é fácil limpá-los sem desmontar a CPU, mas a recomendação é sempre usar óculos de proteção e uma máscara devido ao pó e sujeira que podem se espalhar.

Passo 2: limpe a tela e o teclado com cuidado

O ar comprimido entre as teclas foi apenas o primeiro passo para limpar nosso teclado. Aqui, o segredo é sempre usar os produtos adequados. Por exemplo, para limpar a tela, use um produto líquido específico para esse fim. Embora itens como Windex e limpadores de vidro possam dar uma aparência de cuidado correto à primeira vista, com o tempo podem danificar a superfície do display.

Evita a todo custo o uso de água ou soluções caseiras. Em todo caso, o único produto externo que funciona bem para limpar nosso computador, laptop ou Mac é o líquido para limpeza de óculos. Essa substância limpa perfeitamente nossa tela e superfície sem danificar os acabamentos do equipamento. Para o teclado, você também pode usar o mesmo líquido e um pano de microfibra.

Aqui recomendamos ir diretamente a uma loja de acessórios eletrônicos ou de escritório para obter líquidos universais que funcionem para tudo. Como o que compartilhamos aqui na foto, que é um "tudo em um" que você pode comprar na Office Max:

York Perry PC, laptop o Mac

Para o teclado e tela, o processo é mais ou menos o mesmo: umedeça o pano de microfibra no produto de limpeza e passe suavemente pela superfície, realizando movimentos circulares e evitando exercer muita pressão.

Apenas no caso do teclado, é recomendável prestar atenção às áreas onde geralmente se acumula mais poeira, como as teclas mais usadas. Evite esfregar muito nas letras, pois elas tendem a apagar com o uso áspero e constante.

Passo 3: limpeza exterior e de portas do PC, laptop ou Mac

Com os passos anteriores, praticamente já terminamos, mas sempre é recomendável fazer uma inspeção em certas áreas, por exemplo, não se esqueça de verificar as grelhas de ventilação. Certifique-se de que não haja acúmulo de poeira. Se necessário, use um pouco de ar comprimido novamente para remover a sujeira restante.

iFixit Portas sujas

Também é recomendável limpar a carcaça. Umedeça um pano de microfibra na solução de limpeza e passe com cuidado pela superfície exterior, concentrando a limpeza sempre na parte inferior e nas bordas, onde a sujeira se acumula mais.

As portas, colunas de som e outras áreas que possam acumular poeira também devem ser limpas. Use ar comprimido e um pano úmido para remover a sujeira dessas áreas.

Seguindo esses simples passos, você poderá manter seu computador limpo e livre de poeira, prolongando assim sua vida útil.