A cerveja é uma delas: as 12 bebidas que te hidratam como a água de acordo com a ciência

Há oito anos, foi publicada uma pesquisa científica que, na época, foi interpretada como algo curioso, um estudo extravagante onde se constatou que a cerveja poderia ser quase tão hidratante quanto o ato universalmente aceito de beber água como a melhor maneira de hidratar nosso organismo com líquidos saudáveis.

Este estudo, naquela época como agora, desafiava a crença popular de que a água é a melhor bebida para se hidratar. E talvez por isso, de tempos em tempos, ressurge, com alguns matizes, comentários adicionais, piadas colaterais e até dados falsos que são anexados aos verdadeiros.

Mas a piada central, o fecho de todo o comentário, quase sempre é o mesmo: então é melhor beber álcool em vez de 2 litros diários do líquido.

Tomar muita água é ncessário para a saúde Somos 70% de água

Na América Latina, este assunto ressurgiu do México, através de um artigo do Sopitas, onde até mesmo contrastam com uma indicação oficial das autoridades locais, reproduzindo uma citação textual de um comunicado da Secretaria de Saúde que convida a população a tomar pelo menos dois litros de água por dia:

"Os benefícios de consumir água simples são, principalmente, hidratar nosso organismo, regular a temperatura corporal, auxiliar na digestão dos alimentos, favorecer a excreção de substâncias tóxicas do corpo, promover o transporte de nutrientes, ajudar a eliminar através da urina e fezes os resíduos que o corpo não precisa, entre outros."

Mas isso serve como um contraponto para contrastar o que a pesquisa destaca.

Cerveja e água não são a mesma coisa

O estudo em questão foi publicado em 2016 pela The American Journal of Clinical Nutrition e na época surpreendeu o mundo ao revelar que o leite desnatado e integral supera a água em termos de capacidade de manter o corpo hidratado. Mas as piadas começaram assim que as substâncias que ocupam o top 12 foram observadas:

Leite desnatado

Soluções de hidratação oral ou soros

Leite integral

Sumo de laranja

Refrigerante de cola

Refrigerante de cola light

Está frio com gelo

Chá

Bebidas desportivas isotônicas

Água

Água com gás

Cerveja lager

unsplash Água ou cerveja

Bebidas isotônicas como o Gatorade se revelaram apenas um pouco melhores do que a água. O chá é superior em termos de hidratação, até mesmo do que a Coca-Cola Light. Mas os olhos se fixaram completamente no 12º lugar.

Por que o leite hidrata mais do que a água?

Como é possível que o leite seja mais hidratante do que a água? A chave está em sua composição. O leite contém gorduras, lactose e sódio, que permitem que ele permaneça no corpo por mais tempo e forneça uma vantagem maior em termos de hidratação. O sódio, em particular, é um eletrólito essencial para o equilíbrio dos líquidos corporais e o correto funcionamento do organismo.

Embora a água continue sendo uma opção fundamental, o leite e o suco de laranja também podem ser aliados valiosos. Ambas as bebidas contêm cerca de 90% de água, e seus nutrientes adicionais podem contribuir para uma hidratação mais eficaz.

No caso da cerveja, a eficácia é menor, mas no final a composição das substâncias da lista atende ao processo metabólico em diferentes graus de eficiência. Como isso afeta os órgãos do nosso organismo, como o fígado e os rins, é outra história.

Somando também a grande omissão de que os carboidratos, açúcares e calorias das outras bebidas as tornam mais delicadas de consumir.

Em resumo, como há 8 anos: bebam água.