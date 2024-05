Microsoft revelou o Proteus Controller, um controle para jogadores com habilidades diferentes

Nos últimos anos, as empresas de videogames que fabricam hardware têm compreendido a diversidade de seu público e sabem que, em alguns casos, não é possível jogar de forma tradicional por várias razões. Ninguém deve ser deixado de fora dos jogos e pessoas com capacidades diferentes têm se juntado a esta grande forma de entretenimento graças a iniciativas como a da Microsoft, que apresentou hoje um novo controle.

O Protesu Controller é o novo controle da Microsoft e ByoWave

A Microsoft revelou o Proteus Controller, um controle que desenvolveu em conjunto com a empresa ByoWave para oferecer uma nova opção de acessibilidade para os jogadores.

Este comando tem um design peculiar e difere do que foi visto até agora, pois consiste em módulos com botões, sticks e iluminação LED que podem ser trocados, resultando em mais de 100 combinações de acordo com as necessidades dos jogadores, permitindo que o design fique a critério do usuário.

De acordo com as informações oficiais, o Proteus Controller da Microsoft e ByoWave será lançado no outono deste ano a um preço de US$ 299 e inicialmente será compatível com Xbox One, Xbox Series X|S, Windows 10 e Windows 11. De acordo com um relatório do The Verge, não há compatibilidade confirmada com PlayStation ou Nintendo, mas a ByoWave informou que estão abertos a isso, desde que haja abordagem com as empresas.

A Microsoft tem em seu portfólio o Xbox Adaptive Controller, um controle que causou impacto em seu anúncio e lançamento, oferecendo um controle acessível e com diferentes configurações para levar o jogo aos jogadores com habilidades diferentes. No caso da PlayStation, a Sony tem o Project Leonardo, outro controle com um design diferente e pronto para atender às necessidades dos jogadores.