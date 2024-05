Assim você pode construir um robô como Zoltar, que pode prever o futuro

Zoltar, o robô vidente, é uma figura icônica que tem cativado a cultura popular desde sua estreia no filme “Carnival of Souls” de 1962. Com sua aparência misteriosa, voz metálica e previsões cripticas, Zoltar se tornou um símbolo de adivinhação e mistério.

Agora, tornou-se particularmente popular no filme Quero Ser Grande, uma comédia encantadora dirigida por Penny Marshall em 1988 e estrelada por Tom Hanks, que nos transporta para a história de Josh Baskin, um garoto de 12 anos que deseja intensamente ser adulto. Um dia, cansado de ser tratado como uma criança, Josh faz um pedido a Zoltar: transformar-se em um homem de 35 anos. Para sua surpresa, ao acordar no dia seguinte, seu desejo se realizou.

Agora você pode construir seu próprio Zoltar, o robô vidente com uma Raspberry Pi, e é tão fácil quanto apertar um botão! O youtuber Kevin McAleer criou um vídeo detalhado passo a passo para a construção do robô vidente, ao qual ele chamou de Voltara. Para isso, você vai precisar:

Recomendado:

Uma Raspberry Pi 4 (ou Raspberry Pi Zero 2 W)

Um botão de fliperama

Uma impressora térmica

O software Unix Fortunes

Uma caixa decorativa (opcional)

Ao pressionar o botão, o Raspberry Pi seleciona uma frase aleatória do software Unix Fortunes e imprime um bilhete com essa frase através da impressora térmica. Voilà! Seu futuro está revelado... mesmo que seja de forma tão aleatória quanto os biscoitos da sorte.

Obviamente, as previsões não são precisas. São frases divertidas e genéricas que, por pura casualidade, podem "se realizar" alguma vez. Mas isso não tira a diversão do projeto. É um projeto divertido e original que permite explorar as capacidades do Raspberry Pi. Além disso, é uma excelente maneira de impressionar seus amigos!

Anime-se e construa o seu próprio robô vidente. Apenas lembre-se de que as frases são aleatórias e não têm nenhum valor preditivo real. O importante é se divertir!