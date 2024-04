PaiN Gaming é campeã no CBLOL Academy

Neste domingo, 28 de abril, chegou ao fim a disputa pelo título de campeão do CBLOL Academy, como é chamada a categoria de base do Campeonato Brasileiro de League of Legends. Depois de um primeiro split completamente diferente, e com mudanças não só na estrutura do campeonato, mas também na quantidade de equipes participantes, tivemos a consagração de um novo campeão.

Após uma série de 4 jogos, a PaiN Gaming conseguiu quebrar “a zica” do vice-campeonato e se consagrou campeã do CBLOL Academy com a vitória pra cima da Vivo Keyd Stars, por 3 a 1 na série melhor de cinco partidas.

Para os jogadores e comissão técnica, a vitória vem para coroar uma etapa de muito aprendizado e evolução por parte dos jogadores e trazer novas promessas para o cenário brasileiro. Em meio aos vencedores, Marvin, que joga como atirador, conseguiu sair com o título em seu primeiro split como jogador na competição, se destacando também como um dos melhores jogadores dessa primeira etapa.

Da queda na final da chave superior, ao título

A PaiN não teve um caminho fácil até a final do CBLOL Academy. Nesta super semana do presencial, a equipe começou perdendo para a Vivo Keyd Stars na disputa da final da chave superior e precisou jogar uma última partida antes de se classificar para enfrentar novamente os Guerreiros na final da competição.

Pelo caminho, os babys Tradicionais tiveram a Kabum, que veio forte na competição e com uma equipe experiente e que deu trabalho para a PaiN na final da chave inferior do CBLOL Academy. No final da série, os Tradicionais conseguiram cravar a vitória para reencontrar a VKS na grande final.

Na série valendo o título, disputada presencialmente na Arena CBLOL, a PaiN começou vencendo por 1 a 0 em um jogo convincente e que mostrou que a equipe estava alinhada e com os problemas da última Md5 contra a VKS resolvidos. Empurrados pela torcida, eles também colocaram o 2 a 0 no placar de forma relativamente tranquila e sem deixar a Keyd impor seu jogo para tentar empatar a série.

O susto veio no jogo três, que entre idas e vindas acabou ficando melhor para os Guerreiros, que conseguiram encaixar uma vitória pegada para cima da PaiN e atrasar o sonho do título dos Tradicionais. Apesar do abalo causado pela possibilidade de um empate na série, a PaiN pareceu não ter sentido muito a derrota no jogo três e veio com tudo para o quarto game, onde conseguiu conquistar uma vitória rápida e sem dar chances para a Vivo Keyd Stars entrar no jogo.

Com o placar de 3 a 1, a PaiN Gaming se consagrou campeão do CBLOL Academy.

