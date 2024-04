LOUD conquista o tetracampeonato e Robo se torna o jogador mais vitorioso do CBLOL

A primeira etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends chegou ao fim e já conhecemos o time campeão que representará o Brasil no MSI 2024. Após sua quarta final seguida contra a PaiN Gaming, a LOUD se consagrou tetracampeã na competição e, além do troféu, se tornou a primeira equipe a conquistar quatro títulos consecutivos no CBLOL.

Diferente do que aconteceu nas finais anteriores, desta vez tivemos uma disputa pegada entre as duas equipes e a PaiN mostrou que é capaz de tirar jogos da Verduxa durante uma série melhor de cinco partidas.

Em uma das finais mais disputadas da história da competição, tivemos cinco jogos decididos nos detalhes. Pela primeira vez, nas séries entre as duas equipes, nenhum dos times optou pela mudança de lado e prioridades de escolha, repetindo ordens de banimento e até mesmo escolha de campeões e composições.

Logo no primeiro jogo, a LOUD impôs seu ritmo com certa facilidade e abriu a série em 1-0, deixando os torcedores dos Tradicionais preocupados com um possível 3-0 como nas finais anteriores. No entanto, o segundo jogo da PaiN foi diferente e mostrou que a história não se repetiria nesta final. Depois de um game assertivo, os Tradicionais encostaram no placar e deixaram a decisão sobre quem ficaria a 1 passo do título para o terceiro jogo da série.

No game de número três a PaiN novamente surpreendeu e conseguiu mostrar que não ia deixar jogo fácil para a LOUD. Apesar de algumas escorregadas no meio da partida, os Tradicionais conquistaram a vitória e, pela primeira vez entre as séries das finais, passaram à frente da Verduxa no placar, ficando a um ponto de fechar a série. Por sua vez, a LOUD devolveu no jogo quatro e tirou as principais escolhas da PaiN, voltando a vencer e deixando a decisão para o quinto, e último, jogo.

É o Robs!

E no quinto game vimos que apesar de ter dado combate, a PaiN ainda cometeu os mesmos erros ao não adaptar suas escolhas para minar os pontos fortes da LOUD. Com uma atuação impecável de Robo, pela rota do topo, a Verduxa se consagrou tetracampeã consecutiva do CBLOL.

Robo se consagra o maior campeão do CBLOL! (Reprodução / Riot Games - Bruno Alvares)

E não foi somente o título que a organização comemorou. Com a vitória, Leonardo “Robo” Souza se tornou heptacampeão do CBLOL, sendo agora o jogador com maior número de títulos na carreira. Ele, que também foi coroado como o melhor jogador da série, conversou com o Metro World News Brasil em uma entrevista exclusiva e revelou ter se surpreendido durante a Md5 do último sábado.

Segundo Robo, os segundo e terceiro jogos da série acabaram surpreendendo a LOUD, que chegou até a acreditar que o grande diferencial da PaiN estava na escolha do campeão da rota do meio. “Não percebemos que o problema era a Tristana do atirador, mas no quarto jogo decidimos tirar essa escolha e deu certo, vencemos. Ainda bem que deu certo”.

Essa capacidade de ler o jogo do adversário é um dos grandes destaques da LOUD na fase de chaves do CBLOL e vem causando problemas para as demais equipes da competição. Para Robo, essa é uma das principais características da equipe e um dos pontos que torna difícil de enfrentar a LOUD de igual para igual.

“Acho que nossa equipe é bem entrosada, todo mundo gosta de jogar um com o outro e se entende muito bem dentro de jogo. Por conta disso é difícil jogar contra a gente, a gente se adapta bastante durante a série e mostramos isso hoje. Todos os jogadores variam em seus estilos de jogos, é bem difícil jogar contra. Temos um mental muito bom, nunca consideramos uma série perdida e isso nos torna difíceis de sermos vencidos aqui no Brasil”.

Para finalizar, ele ainda revela que tem muito para mostrar como jogador, mesmo conquistando o tetracampeonato com a LOUD e seu sétimo título na competição: “Fiquei muito feliz porque me isolei como campeão e isso mostra que todo meu trabalho está valendo a pena, e espero conseguir ainda mais conquistas porque tenho bastante chão para jogar”.

