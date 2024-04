O papel do Chile e Peru no mercado de embalagens e novas tecnologias sustentáveis

A tecnologia e a inovação são aplicáveis em qualquer área empresarial. Mas quando falamos de embalagens e meio ambiente, o impacto é global. Pequenas ações podem fazer grandes diferenças e novas tecnologias e novos materiais estão ajudando muito nessa cruzada. A América Latina tem muito a dizer sobre isso.

Na verdade, em breve ocorrerá a feira Circle Park no Chile, onde também doze empresas do Peru, país que será o convidado de honra, têm muito a apresentar. Esta feira é uma das mais importantes da América Latina. Lá serão apresentadas as últimas tendências e inovações na produção de embalagens.

Circle Park Reciclagem

Tecnologias para um mundo mais sustentável

Entre os dias 16 e 18 de abril será realizada a feira internacional Circle Pack, que em 2024 celebra sua terceira edição. O evento ocorrerá no Espacio Riesco, em Santiago do Chile, e reunirá empresas dedicadas à fabricação de embalagens na região. A delegação peruana, liderada pela Comissão de Promoção do Peru para a Exportação e o Turismo (PROMPERÚ), buscará fortalecer as relações comerciais entre ambos os países. E é que, no campo do Packing, ambos os países têm muito a contribuir para o mundo.

O Chile é um parceiro comercial estratégico para o Peru devido à sua proximidade geográfica, facilidades logísticas e similaridade tecnológica em empresas relacionadas à venda de produtos e serviços da indústria alimentar.

Isso, juntamente com um clima de inovação, desenvolvimento e preocupação com o meio ambiente, tem atraído empresas peruanas, que hoje buscam posicionar seus produtos em um mercado com uma demanda crescente. Em 2023, o Chile foi o segundo país de destino das exportações de embalagens do país vizinho, o que equivale a cerca de 90 milhões de dólares. Os produtos com maior demanda foram as embalagens plásticas flexíveis (30%), embalagens de papel e papelão para a agroindústria e indústria alimentícia (15%), bem como caixas e gaiolas de plástico (12%).

Os motivos para tornar o Peru "o convidado de honra" nesta ocasião

O Peru é o convidado de honra. A missão peruana é composta por empresas dedicadas à produção de embalagens flexíveis laminadas de plástico, papelão, papel e fibras naturais.

Circle Park

Todas elas se caracterizam por impulsionar ativamente a proteção do meio ambiente e promover a sustentabilidade em suas operações por meio de processos de inovação. Além disso, possuem certificações globais de qualidade e sustentabilidade, que garantem os mais altos padrões de fabricação. A Circle Pack é uma das feiras de embalagens mais importantes da região e essa é uma das razões que atraiu a delegação peruana a participar.

Isso, somado à oportunidade de gerar redes de negócios para a indústria de embalagens e sua cadeia de valor, tem contado com o apoio da PROMPERÚ no Chile, que acompanha as empresas participantes. Angélica Matsuda, presidente executiva da PROMPERÚ, afirmou que “estamos muito felizes por nosso país ser o convidado de honra nesta edição do Circle Pack e ter a oportunidade das empresas convocadas mostrarem sua oferta exportável. Esperamos que este seja o início de futuros encontros comerciais e que a delegação possa estabelecer contatos valiosos dentro da indústria”.