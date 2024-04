Revolução solar em casa: quais são as características da bateria LUNA S1 da Huawei?

Desde a sua fundação em 1987, Huawei tem se destacado por seus incríveis avanços em tecnologia. Trata-se de uma empresa multinacional chinesa sediada em Shenzhen, Guangdong, que expandiu seu negócio para o Ocidente e tem sido uma contribuição nos diferentes locais onde está presente. Atualmente, Huawei está presente em mais de 170 países, enfrentando os desafios regulatórios impostos pelos Estados Unidos e sem depender dos sistemas operacionais comuns. No entanto, como toda empresa internacional, a Huawei não se limita apenas aos smartphones, mas é todo um ecossistema. Por exemplo, recentemente eles anunciaram LUNA S1, uma bateria residencial inovadora projetada especificamente para otimizar o uso da energia solar em residências.

Trata-se de um sistema que se apresenta como uma solução "tudo-em-um" e que promete uma combinação de eficiência e confiabilidade, adaptando-se a uma ampla variedade de ambientes residenciais graças às suas capacidades de armazenamento que variaram de 6,9 kWh a 20,7 kWh. Por isso, aqui revisamos o resto de suas características.

Cliente da Huawei AP (Andy Wong/AP)

O que é a bateria LUNA S1 da Huawei?

Em primeiro lugar, o LUNA S1 destaca-se pela sua capacidade de integração com sistemas tanto monofásicos como trifásicos, oferecendo uma faixa de voltagem operacional de 350~560 V a 600~980 V, dependendo do modelo. A tecnologia avançada Module+, exclusiva da Huawei, ajuda a otimizar a gestão do armazenamento, resultando em uma melhoria significativa no desempenho das instalações fotovoltaicas.

Por outro lado, em termos de segurança, o LUNA S1 está equipado para operar em condições extremas, desde temperaturas de -20°C até 55°C. Além disso, possui proteção contra água de até 40 cm por 72 horas, graças à sua classificação IP66+. Da mesma forma, o sistema inclui um módulo de extinção de incêndios de emergência com cinco níveis de proteção, garantindo maior segurança.

Além de sua capacidade técnica, este sistema de bateria se destaca por seu design modular, que permite a expansão da capacidade de armazenamento, adaptando-se às necessidades energéticas de cada casa. Por exemplo, a versão de um módulo pode suportar até 3,5 kW, enquanto a configuração de três módulos pode lidar com até 10,5 kW.

Com uma garantia de 15 anos, a Huawei promete que estamos falando de um produto durável, promovendo uma visão sustentável e eficiente em termos energéticos. Embora o preço exato da nova bateria LUNA S1 ainda não tenha sido revelado, espera-se que ofereça uma relação qualidade-preço competitiva no mercado de armazenamento de energia solar residencial.