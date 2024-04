Quem é Ronald Wayne? O cofundador da Apple que trocou sua fortuna por 800 dólares

No mundo da tecnologia, há nomes que ressoam e outros que simplesmente não conseguiram passar para a história. Em um ponto médio está Ronald Wayne, que teve um papel fundamental nos primórdios de uma das empresas mais icônicas do mundo, a Apple Inc. Nascido em 17 de maio de 1934, Wayne foi um dos três fundadores da empresa da maçã mordida, juntamente com Steve Jobs e Steve Wozniak. E embora sua participação fosse de apenas 10% na empresa, ele foi responsável por projetar o logotipo da marca, além de redigir o manual do Apple I. Mas como muitas decisões difíceis tomadas na vida, o nativo de Cleveland, Estados Unidos, decidiu sair prematuramente do empreendimento que viu nascer.

A razão? Ele temia os riscos financeiros associados ao futuro da Apple, então, 12 dias após sua fundação, ele decidiu vender sua participação na empresa por apenas 800 dólares. A história subsequente indicaria que essa foi uma decisão errada, e que o levaria a perder bilhões de dólares por não ter esperado mais um tempo.

Apple | La Macintosh 128K

O cofundador da Apple que mudou sua fortuna

Embora possa parecer uma decisão chocante e pouco acertada, a verdade é que ao longo dos anos Ronald Wayne manteve uma perspectiva mais filosófica sobre sua saída da Apple e, segundo suas próprias palavras, tomou "a melhor decisão que poderia ter tomado naquele momento".

Lembremos que até à data a Apple se destaca como a segunda empresa mais valiosa do mundo, com um valor aproximado de 2,805 trilhões de dólares. E, em contraste, hoje Wayne reside no Nevada aos seus 89 anos, longe da opulência que a sua participação inicial de 10% na Apple poderia ter-lhe proporcionado.

Como mencionamos anteriormente, o papel de Wayne no nascimento da Apple foi mais do que importante. Enquanto morava na Califórnia, Wayne conheceu Jobs e Wozniak na Atari, época em que se uniram para fundar a empresa por trás de produtos emblemáticos como Mac ou iPhone.

O seu investimento inicial era para mediar entre Jobs e Wozniak, mas preferiu vender a sua participação por uma quantia modesta: US$800. Anos mais tarde, apenas aquele contrato original com a Apple atingiria 1,59 milhões de dólares numa leilão.

Assim, após sua saída abrupta, Wayne não foi capaz de antecipar que a Apple iniciaria um caminho de crescimento sem precedentes. Sob a liderança de Jobs e Wozniak, a empresa lançou o Apple II, marcando um antes e um depois na história da tecnologia.

Ao longo dos anos, a Apple até diversificou sua oferta com serviços digitais como iTunes e a App Store, além de ingressar na tecnologia vestível com o Apple Watch e AirPods. No entanto, mesmo depois de sua saída, Steve Jobs o convidou várias vezes para eventos da Apple e também ofereceu a ele a oportunidade de retornar, Wayne permaneceu firme em suas decisões.

No entanto, nos anos seguintes, Wayne trabalhou em várias indústrias, incluindo o Lawrence Livermore National Laboratory e também a LDF Semiconductors. Depois, decidiu passar seus dias na Califórnia, administrando uma loja de selos até se aposentar.