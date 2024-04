O fim de uma era: Nintendo 3DS e Wii U encerram completamente seus serviços online

No coração e na nostalgia. Em 8 de abril de 2024, a Nintendo encerrou a era de dois de seus consoles mais amados, mas não isentos de controvérsias e momentos turbulentos para sua comunidade de jogadores: o 3DS e o Wii U. Conforme anunciado anteriormente, a empresa japonesa desconectou os servidores online de ambas as plataformas, encerrando a possibilidade de jogar online e acessar outras funções que exigem conexão com a internet.

Embora não pareça, na realidade este encerramento marca um momento importante na história recente da Nintendo, pois significa o fim da primeira geração totalmente online da empresa. Sim, o Wii fez seus primeiros esforços para trazer a grande N para o século XXI com funções online.

Wii U e Nintendo 3DS Wikimedia Commons

Mas foi com esses dois dispositivos que a empresa japonesa começou a integrar de verdade seu ecossistema que perdura até os dias de hoje, mas em outros consoles, que continuam sendo antigos mas ainda estão em vigor.

Recomendados

A partir de agora, os jogadores que desejarem desfrutar de jogos online com seus amigos e familiares terão que fazê-lo em consoles mais recentes como o Nintendo Switch.

A Nintendo 3DS e a Wii U estão praticamente mortas

A notícia do encerramento dos servidores online do 3DS e Wii U não foi surpreendente, mas foi feita de forma definitiva por meio de dois meios. Primeiro, através de um comunicado no site oficial da Nintendo, que foi publicado em outubro de 2023 e acabou de ser atualizado em 8 de abril.

Em segundo lugar, a empresa por trás da franquia Super Mario Bros. usou suas redes sociais oficiais, como X (antes Twitter), para comunicar o fim dos serviços online em ambos os sistemas com uma breve mensagem: "O serviço de jogo online para o software do Nintendo 3DS e Wii U foi encerrado... Muito obrigado pelo seu apoio contínuo".

No momento do anúncio, a empresa japonesa mencionou que a decisão foi tomada com o objetivo de "focar em suas plataformas mais recentes". Assim, aqueles que ficaram para trás não poderão jogar online, acessar o Miiverse, usar a função StreetPass no 3DS ou mesmo baixar demos ou atualizações de jogos.

No entanto, nem tudo são más notícias. Os jogadores ainda poderão desfrutar de todos os seus jogos favoritos no modo offline. Como se fosse no século passado.

Assim, diante desse cenário, decidimos compartilhar com vocês nossa breve lista das três coisas favoritas de cada sistema.

Nintendo 3DS: aventuras em 3D e muita nostalgia retrô

Nintendo 3DS Jogos populares

O efeito 3D sem óculos é a principal característica que sempre lembraremos do 3DS. Embora essa função de exibir imagens em 3D sem a necessidade de usar óculos especiais não fosse perfeita, era atraente e envolvente. Ela nos proporcionou uma experiência de jogo imersiva e única que cativou jogadores de todas as idades. Sempre seremos gratos por isso.

A nossa segunda coisa favorita foi, sem dúvida, The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D. Talvez seja o melhor jogo de todos os tempos e aqui, nestas consolas, tivemos o privilégio de desfrutar de um enorme clássico reinventado. Reencontrar Hyrule em 3D e completamente remasterizado foi uma experiência mágica.

Não poderíamos deixar de fora o seu enorme catálogo de jogos, com mais de 1.300 títulos disponíveis, onde sempre havia algo para todos. Desde RPGs até jogos de plataformas clássicos, passando por jogos de quebra-cabeça e coisas muito indies.

A Wii U nos deixou muita inovação e a semente do Switch

Wii U flickbr

A Wii U está longe de ser perfeita, mas nos deixou algumas coisas memoráveis que vale a pena lembrar. Por exemplo, temos aqui a estreia do GamePad, uma tela sensível ao toque que cativou o mundo com seu inovador controle. No final, foi o prelúdio do que agora conhecemos como o Switch.

Outra herança memorável do console foi Super Mario Maker, que nos permitiu aos fãs do encanador criar nossos próprios mundos impossíveis para compartilhar online e tornar o personagem mais viral com seus cenários de dificuldade quase impossível. Pura criatividade e imaginação.

Por último, resgataríamos o Splatoon. Um jogo de tiro em terceira pessoa que redefiniu o gênero com sua mecânica de disparar tinta cheia de cores. Embora agora seja praticamente inutilizável com o fim dos serviços online.

Voem alto, bebês. Nós amamos muito vocês. Obrigado por tudo!