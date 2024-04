A função “Encontrar Meu Dispositivo” da Apple é uma das ferramentas integradas nos dispositivos iOS mais úteis do mercado, pois permite aos usuários localizar e recuperar seus dispositivos perdidos ou roubados. Usando a tecnologia de GPS e conexão com a Internet, os usuários podem rastrear a localização de seu iPhone em um mapa a partir de outro dispositivo Apple ou através do site iCloud.

Além de ajudar os usuários a recuperar dispositivos perdidos ou roubados, "Encontrar meu iPhone" também pode ser uma ferramenta útil para proteger informações pessoais e confidenciais armazenadas no dispositivo. Ao permitir que os usuários bloqueiem o dispositivo remotamente e apaguem todos os dados, se necessário, essa função ajuda a garantir que informações sensíveis não caiam em mãos erradas em caso de perda ou roubo. Bem, agora essa mesma opção chegou para Android, ao estilo do Google, é claro.

O Google apresentará a opção "Encontrar meu dispositivo sem conexão" para Android

A competição entre Android e iOS é inegável, mas quando se trata de segurança, há uma clara lacuna que o Google busca fechar com o próximo lançamento do "Encontrar meu dispositivo sem conexão". Esta função promete revolucionar a forma como os usuários de Android podem localizar seus dispositivos, mesmo quando não têm conexão com a Internet, algo que até agora estava disponível de forma limitada no iOS.

De acordo com especulações, o Google pode lançar 'Encontrar meu dispositivo offline' a qualquer momento, o que permitirá aos usuários localizar seus telefones Android e acessórios mesmo quando não estiverem conectados à Internet. Essa função é especialmente emocionante para aqueles que viajam com frequência ou são propensos a perder seus dispositivos.

No ano passado, o Google já havia desenvolvido essa função, que se baseia em uma rede massiva de mais de 3 bilhões de dispositivos Android em todo o mundo. No entanto, sua implementação foi obstaculizada pela Apple, que precisava incorporar certas proteções contra rastreadores semelhantes aos existentes no Android. Agora, parece que esses obstáculos foram superados e a função está pronta para ser lançada.

Eliminando as limitações anteriores

A versão atual do "Encontrar meu dispositivo" é bastante limitada, pois só funciona quando o dispositivo está conectado e depende exclusivamente do GPS ou Bluetooth para a localização. No entanto, com a chegada da nova função, essas limitações desaparecerão. 'Encontrar meu dispositivo offline' criará uma rede com outros telefones Android, permitindo uma localização mais precisa mesmo quando o dispositivo estiver desligado.

Para aqueles que viajam com frequência, esta funcionalidade será uma revolução em termos de segurança. Não será mais necessário depender exclusivamente de dispositivos iOS para rastrear pertences, pois o ‘Encontrar meu dispositivo’ estará disponível em todos os dispositivos Android. Isso proporcionará uma maior tranquilidade ao saber que é possível localizar qualquer dispositivo em qualquer lugar do mundo, mesmo quando não estiver conectado à internet.

Além dos telefones Android, o "Encontrar meu dispositivo offline" também será compatível com rastreadores Bluetooth de outras marcas, como Tile. Isso abrirá novas oportunidades para colocar rastreadores em diferentes objetos, desde chaves até mochilas, proporcionando maior segurança e tranquilidade para os usuários de Android em todo o mundo.