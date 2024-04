Elon Musk vs. a justiça brasileira: como começou o novo escândalo do dono da X?

Elon Musk. Explodindo os entraves no caminho do (seu) dinheiro

O empresário tecnológico Elon Musk destaca-se por liderar grandes empresas, como SpaceX, Tesla e Neuralink. Mas também é conhecido por sua personalidade polêmica, que até o momento lhe trouxe diferentes problemas com personalidades e também com países que ele ofendeu através de suas redes sociais, especialmente no X - plataforma anteriormente conhecida como Twitter - , do qual ele também é proprietário. E agora não é exceção, pois o magnata que detém a terceira maior fortuna do mundo segundo a Forbes, desafiou o Brasil através de uma série de polêmicas públicas.

E é claro que essa atitude foi imediatamente questionada pelo Supremo Tribunal Federal da nação, de onde anunciaram uma série de investigações contra Musk por supostos crimes de “manipulação criminosa e dolosa”.

A X Corp. foi obrigada por decisões judiciais a bloquear certas contas populares no Brasil. Informamos essas contas que tomamos essa ação.



Não sabemos os motivos pelos quais essas ordens de bloqueio foram emitidas.



Não sabemos quais postagens são alegadas como violadoras da… — Global Government Affairs (@GlobalAffairs) 6 de abril de 2024

O que aconteceu entre Elon Musk e o Brasil?

No passado, o CEO da Tesla mostrou interesse em colaborar com o Brasil e, em maio de 2022, visitou o país para se reunir com o então presidente Jair Bolsonaro e outros funcionários. Durante aquela reunião, discutiu-se o uso da tecnologia Starlink para levar internet via satélite para as áreas mais remotas da nação verde e amarela.

No entanto, as tensões começaram apenas neste sábado, depois que Musk decidiu desafiar ordens relacionadas ao bloqueio de contas nas redes sociais e acusar publicamente o sistema judicial de censura. Assim, o empresário anunciou que não aceitaria essa instrução de bloqueio, argumentando que a defesa da liberdade de expressão supera as perdas econômicas que isso poderia gerar para sua empresa no Brasil.

“Em breve, X publicará tudo o que foi bloqueado pelo juiz e como essas solicitações violam a lei brasileira. Esse juiz, descarada e repetidamente, tem traído a Constituição e o povo do Brasil. Deveria renunciar ou ser impugnado”, escreveu o bilionário.

Em breve, 𝕏 publicará tudo o que é exigido por @Alexandre e como esses pedidos violam a lei brasileira.



Esse juiz tem descaradamente e repetidamente traído a constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou ser impugnado.



Vergonha @Alexandre, vergonha. — Elon Musk (@elonmusk) 7 de abril de 2024

Isso desencadeou uma série de acusações feitas pelo magistrado Alexandre de Moraes, que incluem a "manipulação criminosa e dolosa" da plataforma e obstrução da justiça, destacando um conflito crescente sobre a liberdade de expressão e o controle judicial no Brasil. Além disso, em resposta, De Moraes incluiu Musk em uma investigação mais ampla sobre a disseminação de notícias falsas e ataques à democracia, e também iniciou uma investigação separada por obstrução à justiça.

E como se isso não bastasse, o juiz tornou público as consequências que a plataforma X sofrerá se continuar desrespeitando as ordens judiciais, incluindo multas significativas de cerca de 20.000 dólares por dia.

"A flagrante conduta de obstrução à Justiça brasileira, a incitação ao crime, a ameaça pública de desobediência às ordens judiciais e a recusa da plataforma em cooperar são fatos que desrespeitam a soberania do Brasil e reforçam a ligação das atividades da plataforma X com as práticas ilícitas investigadas", explicou o juiz.