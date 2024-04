Ativaram o acelerador de partículas durante o eclipse solar para procurar matéria escura?

Acabamos de viver um momento histórico com o eclipse solar total de 8 de abril de 2024, mas paralelamente a esse fenômeno surgiu uma tendência curiosa nas redes sociais e em outros lugares da web, onde se afirmava que a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, mais conhecida como CERN, ativaria seu Grande Colisor de Hádrons (LHC), exclusivamente durante este evento astral, com o suposto objetivo de buscar detectar matéria escura. Mas as coisas não aconteceram exatamente assim.

No caso específico da América Latina, as coisas começaram a fazer barulho e ser relativamente validadas com a publicação de um artigo na National Geographic en Español, onde o título do artigo parecia sugerir que isso seria exatamente o que aconteceria: "Cientistas vão ativar o acelerador de partículas mais potente do mundo durante o eclipse solar: procurarão a matéria escura do universo".

Eclipse Solar Hector Vivas/Getty Images

No entanto, ao ler a nota, era possível encontrar alguns detalhes na estrutura do texto, onde, por exemplo, é citada como fonte da suposta notícia a própria página do CERN na seção que descreve a história do Grande Colisor de Hádrons, mas obviamente não havia menção alguma sobre o eclipse solar total deste 8 de abril de 2024.

A partir daí, descreve-se a ordem dos projetos, agenda e atividades atuais para o LCH na organização, o que, numa leitura superficial, faria pensar que tudo está relacionado com o fenômeno no céu. Mas a história é na verdade um pouco diferente.

O Acelerador de Partículas do CERN não foi ativado pelo eclipse solar

A agência de notícias europeia Agence France-Presse (AFP) publicou um extenso e interessante artigo narrando a origem e evolução dessa notícia de procedência duvidosa. Nela, afirmava-se que o CERN ativaria o LHC durante o eclipse com o objetivo de detectar matéria escura e analisá-la.

Aí é documentado como surgiram várias publicações em redes sociais como X, Facebook ou Instagram, onde começaram a falar sobre esse experimento. No entanto, bastava um pouco de observação e análise nesses posts para deduzir que era material com a intenção de gerar grande alcance orgânico com um toque de conspiração astral:

No entanto, a realidade é que o Acelerador de Partículas do CERN já está operacional para a sua temporada de 2024, seguindo o seu calendário original de atividades projetado, que costuma repetir-se mais ou menos nas mesmas datas, desmentindo assim as teorias conspiratórias que o ligam ao eclipse solar de 8 de abril.

Especificamente, o CERN reiniciou seu Colisor em 5 de abril de 2024 após sua parada anual de inverno para sessões necessárias de manutenção. Esse processo, que requer tempo e testes exaustivos, não tem relação com qualquer tipo de preparação para o eclipse solar de 8 de abril.

Embora o LHC, com seus 27 quilômetros de circunferência, busque recriar as condições do Big Bang para entender melhor a estrutura fundamental do universo, suas amplas dimensões exigem parar ano após ano e entrar em um período de inatividade para ser revisado e receber manutenção.

É um fato que a atração gravitacional da lua é ligeiramente modificada durante um eclipse total, com um fenômeno semelhante ao que ocorre com o efeito das marés, mas nada disso tem relação absoluta com o calendário de atividades do Grande Colisor.

O CERN fala sobre o eclipse solar de 2024

Eclipse total do sol Getty images (Corbis/Corbis/VCG via Getty Images)

Na verdade, é possível até encontrar uma declaração da porta-voz do CERN, Sophie Tesauri, em seu papel como responsável pelo escritório de imprensa, que disse diretamente ao PolitiFact do The Poynter Institute por e-mail que as atividades do colisor não têm nada a ver com o eclipse que acabou de ocorrer algumas horas atrás.

"O que fazemos no CERN é física de partículas com aceleradores como o LHC, e isso tem pouco a ver diretamente com a astrofísica. Portanto, não há nenhuma ligação entre o eclipse solar de segunda-feira, 8 de abril, e o que fazemos no CERN."

Podemos afirmar que o reinício das atividades do LHC não tem nenhuma relação com o eclipse de 8 de abril. O CERN se dedica à pesquisa científica rigorosa e transparente. As notícias sobre seus experimentos durante o fenômeno são mais material de ficção científica e teorias da conspiração.