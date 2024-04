O Starlink tem gerado entusiasmo pelo seu potencial para fornecer acesso à internet em áreas desatendidas, mas também tem gerado preocupações sobre possíveis impactos ambientais, como a geração de lixo espacial e a interferência na observação astronômica devido à luminosidade dos satélites em órbita.

No entanto, o projeto da SpaceX continua a implantar esses satélites e a trabalhar para abordar essas preocupações, ao mesmo tempo que avança no seu objetivo de fornecer conectividade global e democratizar o acesso à internet em todo o mundo.

A SpaceX lançou com sucesso 21 satélites Starlink em um lançamento noturno

No sábado à noite, a SpaceX conseguiu lançar com sucesso 21 satélites de banda larga Starlink da Base da Força Espacial Vandenberg, localizada na costa central da Califórnia. Este lançamento marca mais um marco no desdobramento da megaconstelação Starlink, que busca fornecer conectividade global de Internet.

Um foguete Falcon 9, transportando a carga de satélites Starlink, decolou às 22h25 EDT de sábado a partir de Vandenberg. Entre os satélites transportados, havia seis projetados para fornecer serviço diretamente a telefones celulares, ampliando ainda mais a cobertura da rede Starlink.

A primeira etapa do Falcon 9 retornou à Terra para um pouso vertical aproximadamente oito minutos após o lançamento. O pouso ocorreu no drone ship "Of Course I Still Love You", localizado no Oceano Pacífico. Este foi o sexto lançamento e pouso bem-sucedido desta etapa específica do Falcon 9.

Starlink Lançamento

A implantação continua em órbita terrestre baixa

Entretanto, a etapa superior do Falcon 9 continuou sua jornada, levando os 21 satélites Starlink para a órbita terrestre baixa (LEO). Os satélites foram implantados aproximadamente 62,5 minutos após o lançamento, contribuindo assim para o crescimento da constelação Starlink.

O lançamento desses satélites faz parte do objetivo da SpaceX de expandir sua megaconstelação Starlink. Dois terços das missões orbitais lançadas pela empresa em 2024 estão dedicadas a este projeto, que atualmente conta com mais de 5.650 satélites operacionais em LEO.

Este lançamento ocorre apenas um dia depois de a SpaceX ter lançado 23 satélites Starlink a partir da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida. Originalmente programado para sexta-feira em Vandenberg, o lançamento foi adiado devido a condições climáticas adversas.

No entanto, o sucesso do lançamento de sábado demonstra a capacidade da SpaceX de manter um ritmo constante na expansão de sua rede de satélites Starlink.