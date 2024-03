LOUD e RED Canids Kalunga definem a segunda vaga para a final da chave superior

Os playoffs do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) está chegando ao fim. Dentro de algumas semanas conheceremos o campeão do primeiro split deste ano, que também representará o Brasil no MSI 2024. No entanto, para chegar à grande final, primeiro é preciso superar as demais equipes nas disputas pela chave superior e inferior.

Na série de ontem, a PaiN Gaming conquistou a primeira vaga para a final da chave superior após vencer a Vivo Keyd Stars em uma melhor de cinco (md5) repleta de tensão e possibilidades de reviravolta. Com isso, os Tradicionais já garantiram sua vaga na final da chave superior e aproveitaram o domingo para descobrir quem enfrentaria eles entre RED Canids Kalunga e LOUD.

E os jogos deste final domingo foram pegados. Logo na primeira partida a RED Canids levou um susto ao ver a LOUD jogando de forma diferente e focando sua estratégia na rota inferior, concentrando os recursos em seu atirador e evitando que o atirador da Matilha conseguisse entrar para o jogo. Com isso, a Verduxa abriu 1 a 0 na série após conquistar a primeira vitória de forma convincente.

Repeteco?

No segundo jogo vimos praticamente uma repetição do que aconteceu na primeira partida. Em pouco tempo a LOUD conseguiu anular completamente a rota inferior da RED e não teve dificuldades em impor vantagem durante todo o tempo do jogo. Com isso, o 2 a 0 foi apenas uma consequência e uma questão de tempo. Colocando todo o peso para cima da Matilha que precisava entrar para o terceiro jogo indo pro tudo ou nada.

E foi exatamente isso que a RED fez, com escolhas diferentes e uma proposta inusitada a Matilha entrou para o jogo e conseguiu arrancar a partida mais equilibrada da série. No entanto, após boas ultimates do midlaner da LOUD e um domínio maior dos objetivos a LOUD conseguiu novamente disparar no placar de ouro e fechar a partida sem dar chances da RED voltar para tentar uma virada no placar.

Com isso, a LOUD se classifica para a final da chave superior e enfrenta novamente a PaiN em uma situação de Md5, que das últimas vezes trouxe apenas boas lembranças para a LOUD. A final da chave superior ocorre no próximo domingo, dia 07 de abril. Na sexta-feira, dia 5 de abril, RED Canids Kalunga e Kabum se enfrentam pela chave inferior, enquanto no dia seguinte é a vez de LOS e Vivo Keyd Stars disputarem a permanência na competição.