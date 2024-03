Eclipse solar total de 2024: o melhor lugar do mundo para vê-lo, de acordo com a NASA

Quando ocorre um eclipse solar total, significa que a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, cobrindo completamente a visão do astro rei da nossa perspectiva terrestre. Durante esses fenômenos, existem zonas que ficam dentro da umbra (a parte mais escura da sombra), podendo experimentar a totalidade. Ou seja, podem testemunhar como o dia se transforma em noite por alguns minutos. O último ocorreu em 4 de dezembro de 2021, com sua totalidade ocorrendo principalmente na Antártida. Agora é a vez da América do Norte, que terá a oportunidade de presenciar este grande evento em 8 de abril próximo.

O eclipse solar total de 2024 cruzará diferentes países do norte do continente americano. De acordo com a informação oficial, poderá ser visto no norte do México, incluindo Sinaloa, Durango, Coahuila e nordeste até Tamaulipas.

Nos Estados Unidos, o eclipse total será visível em estados como Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvânia, Nova York, Vermont, New Hampshire e Maine.

Recomendados

No Canadá, o eclipse será visível em partes de Ontário, Quebec, New Brunswick, Ilha do Príncipe Eduardo, Terra Nova e Labrador, antes de se dirigir para o Atlântico.

Eclipse solar FOTO: MARTÍN ZETINA /CUARTOSCURO.COM (Martín Zetina)

Qual é o melhor lugar para ver o eclipse solar total de 2024?

De acordo com a NASA, a cidade de Mazatlán, em Sinaloa, México, é o local ideal para testemunhar o eclipse solar total de 8 de abril. Na verdade, Gregory Schmidt, do Instituto Virtual da NASA para a Exploração e Estudo do Sistema Solar, destacou Mazatlán como "o melhor lugar do mundo inteiro" para observar esse fenômeno.

É por isso que, em uma colaboração histórica, a Agência Espacial Mexicana (AEM), a NASA e a Sociedade Astronômica de Mazatlán se unirão para organizar uma atividade chamada "Eclipse Total do Sol - abril de 2024", conforme publicado pelo governo do México.

Salvador Landeros, diretor da AEM, expressou seu entusiasmo em posicionar o México no centro da atenção global durante o eclipse de 8 de abril: “Estamos felizes por nossas colaborações com a NASA, desta vez em atividade coordenada com a Sociedade Astronômica Mazatleca, contribuírem para o objetivo de atrair jovens vocações para a ciência e o estudo, afastando-os das causas da violência”, disse.

No entanto, este fenômeno astronômico é considerado pelos especialistas como o mais singular em 300 anos para a região norte da América, por isso vê-lo em primeira fila pode ser histórico para aqueles que vivem naquele lugar do mundo.