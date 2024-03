O melhor e mais caro presente para si mesmo? A excentricidade de Mark Zuckerberg

Nascido em 14 de maio de 1984 em White Plains, Nova York, Mark Zuckerberg saltou para a fama em seus primeiros 20 anos. Agora, duas décadas depois e prestes a completar 40 anos, o jovem bilionário - com uma fortuna avaliada em cerca de US$176,300 milhões - estava procurando arduamente seu próximo presente de aniversário, até que finalmente conseguiu encontrar algo à altura de seu status como o detentor da quarta maior riqueza do mundo atualmente, de acordo com a Forbes: Dois iates de luxo anteriormente confiscados na Europa, e possivelmente pertencentes a um oligarca russo.

O fundador do Facebook e atual CEO do Meta optou por uma compra espetacular este ano. Na verdade, historicamente nunca havia revelado um dado tão íntimo sobre sua vida pessoal, pois é conhecido por manter um perfil relativamente discreto em questões que envolvem suas celebrações.

Mark Zuckerberg no McDonald's @Zuck

O mega presente de aniversário de Zuckerberg

De acordo com os rumores, Zuckerberg decidiu adquirir o Launchpad, um iate de luxo de 118 metros de comprimento. E não só isso, ele também adquiriu o Wingman, anteriormente de propriedade de Gabe Newell (cofundador da Valve), um iate de apoio de 67 metros que possui instalações para helicóptero, jet skis e um pequeno submarino.

O Launchpad, avaliado em 300 milhões de dólares por si só, foi construído nos estaleiros Feadship nos Países Baixos e projetado por Espen Øino Internacional, com interiores de Zuretti Interior Design. Tem capacidade para 24 convidados e uma tripulação de 48 pessoas, competindo em luxo e tamanho apenas com o iate de Jeff Bezos: o Koru.

Com um custo total de 330 milhões de dólares, essas embarcações carregam uma história interessante, pois foram confiscadas em resposta às sanções impostas ao capital russo pela invasão da Ucrânia. De fato, acredita-se que pelo menos uma delas era propriedade do oligarca russo Vladimir Potanin. Por isso, a transação foi bastante curiosa, e no final optou-se por depositar o dinheiro diretamente para o governo dos Países Baixos.

Com o atracamento já organizado em Fort Lauderdale, Flórida, os iates de Zuckerberg se preparam para uma nova era com esse novo proprietário. Aparentemente, a moda agora virou-se para o mundo do luxo náutico, e Zuckerberg está na vanguarda, aguardando seu aniversário de 40 anos.