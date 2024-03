China supera NASA e SpaceX: foguetes com motor nuclear superam velocidade

Foto distribuída pela Agência de Notícias Xinhua, a espaçonave tripulada Shenzhou-15, no topo do foguete transportador Longa Marcha-2F Y15, decola do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China, terça-feira, 29 de novembro AP (Li Gang/AP)

Muita atenção com a China na corrida espacial. A organização governamental do gigante asiático parece estar superando as conquistas da NASA, da SpaceX e de outros afiliados na maravilhosa aventura da exploração do cosmos. O mundo testemunhou a criação de um foguete com motores nucleares, que viajaria a Marte a uma velocidade nunca vista antes na história da humanidade.

Embora saibamos que a NASA, ESA, Roscosmos, JAXA e empresas privadas como a SpaceX lideram as viagens espaciais, no Oriente do mundo também existem iniciativas interessantes de projetos para explorar a Lua e colonizar Marte, o sonho de Elon Musk.

Às vezes nos concentramos no que acontece no ocidente e prestamos atenção à Rússia, devido à sua intensa competição com os Estados Unidos. No entanto, o programa espacial da China tem um rover explorando a Lua e outro percorrendo Marte. Além disso, há inúmeros satélites em órbita da Terra e eles têm um projeto para construir sua própria estação espacial internacional, mais moderna do que a ISS da NASA.

Agora eles estão de volta ao radar da engenharia e ciência aeroespacial com um maravilhoso foguete que funciona com motores nucleares. Da China, eles dizem que conseguiriam chegar a Marte em apenas três meses, superando em muito os sete que a NASA e a SpaceX levam atualmente.

O portal Computer Hoy destaca um relatório da Academia de Ciências da China, que detalha as características de um motor nuclear de 1,5 MW refrigerado com lítio, para ir a Marte e voltar.

Se conseguirem confirmar este motor, a China poderia viajar a Marte e voltar, e a NASA ainda estaria a caminho do planeta vermelho.

O reator desenvolvido pela China é dobrável. Pode sair da Terra comprimido e ser liberado quando estiver fora dos limites do nosso planeta. Os cientistas explicam que o foguete usa urânio para executar a fissão e assim elevar a temperatura a níveis de energias nucleares mais elevados do que os das usinas que trabalham com esse elemento.