Jogadores ressaltam a importância do CBLOL Academy para o desenvolvimento de novos talentos

A fase de pontos do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) segue avançando, e logo mais descobriremos quais serão as equipes que vão seguir para a segunda etapa da competição. No entanto, em meio a jogos de tirar o fôlego o que também chama a atenção é a presença de jogadores formados no CBLOL Academy.

Moldado em formato similar ao CBLOL, o Academy vem justamente com a proposta de desenvolver novos talentos entre os jogadores profissionais de League of Legends, e nos últimos anos este formato vem se mostrando cada vez mais válido. Não é à toa que algumas equipes montaram seus elencos mesclando jogadores já consolidados no cenário com os novos talentos do Academy que vem chamando atenção.

Uma destas equipes foi o Fluxo, que trouxe para seu elenco jogadores formados no Academy entre os quais vem se destacando o jogador da rota do meio Gabriel “Fuu” Furuuti. Em conversa com o treinador da equipe, Luiz “Onmeta”, o técnico exaltou a dedicação do jogador e reforçou a importância em investir nas categorias de base para a renovação dos talentos do cenário de League of Legends.

“Tenho certeza que investir no Academy é a chave para a renovação dos talentos no CBLOL, porque para continuar mantendo o ciclo é necessário que os jogadores sejam treinados em algum lugar, e esse lugar é o Academy. Eles precisam dessa experiência competitiva para chegar ao CBLOL”, declarou.

Grandes destaques do split vieram do CBLOL Academy

Assim como o treinador, jogadores que vieram do CBLOL Academy também ressaltaram a importância dessa experiência para seu desempenho no CBLOL. Em conversa com o Metro World News Brasil, o topo Gabriel “Makes” Nemeth, que joga pela Liberty e protagonizou uma das jogadas mais bonitas da rodada de número 11, comentou sobre como ter passado pelo CBLOL Academy foi fundamental para formar sua base como jogador.

“Esse tempo foi meu esqueleto como jogador, foi meio que a base que eu tive para dar o pontapé inicial na minha carreira. Sinto que foi muito importante ter essa paciência e valorizar o tempo no Academy para trabalhar minhas bases como jogador e ter esse tipo de resultado no CBLOL.”

Quem também ressalta a importância das categorias de base é Leandro “Leleko” Hideki, que joga pela rota do meio da Vivo Keyd Stars e entrou para o elenco principal do time há apenas 4 rodadas.

Com a missão de substituir o jogador Loic “Toucouille” Dubois, afastado por motivos médicos, Leleko teve que encarar não só as expectativas da torcida devido ao desempenho da equipe no campeonato, mas também uma Arena lotada e jogos de grande impacto para a Vivo Keyd Stars na tabela.

E logo em sua primeira partida foi possível ver que ele praticamente não se intimidou com a presença, e cobrança, da torcida. Algo que ele credita em partes pela experiência de ter jogado na Arena CBLOL durante sua passagem pelo CBLOL Academy:

“Minha experiência no Academy foi muito boa, essa experiência de ter jogado os play-offs no stage me ajudou bastante para conseguir me adaptar ao CBLOL.”

Fato é que cada vez mais o CBLOL Academy mostra ser uma base sólida para os novos talentos do League of Legends e merece o reconhecimento que vem conquistando a cada nova temporada.

