CBLOL 2024: jogos de domingo bagunçam ainda mais a tabela

As partidas deste domingo de competição marcaram a rodada de número 12 do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL). Em cinco partidas disputadas vimos jogos com resultados surpreendentes e times do topo de tabela perdendo pontos importantes para equipes que brigam pela classificação.

Logo no primeiro confronto do dia tivemos o embate entre Kabum e Fluxo. Enquanto os Ninjas buscam manter seu lugar no topo da tabela, a equipe do Fluxo encara cada jogo como uma partida determinante para seu futuro na competição. Em um jogo pegada, e com diversos pontos altos para as duas equipes, o Fluxo acabou se destacando enquanto a Kabum se mostrou apática e apenas aceitou as jogadas propostas pelos adversários. Com isso, o Fluxo apenas precisou administrar as vantagens e rumar para a vitória, ficando próximo da zona de classificação.

Já no segundo jogo do dia, a torcida da RED Canids Kalunga teve muito o que celebrar. Depois de semanas incertas a matilha conseguiu conquistar seu primeiro 2-0 na competição em uma partida relativamente tensa contra a Los. Depois de jogadas certeiras e impactantes, vimos a sinergia dos Primos voltar de forma impactante na partida. Com isso, a RED respira aliviada mais uma semana no TOP 6 da competição.

Liderança isolada?

A terceira partida do dia poderia garantir a liderança para a Vivo Keyd Stars e terminar de vez com o sonho da INTZ, que amarga 10 derrotas seguidas na competição até o momento. E, assim como esperado, foi exatamente o que aconteceu. Em uma partida rápida e direta a Vivo Keyd Stars conquistou a vitória e garantiu uma semana na liderança da competição.

No quarto jogo do dia vimos que as sombras da crise continuam envolvendo a LOUD que, apesar de um começo de partida sólido, viu a vitória escapar depois de uma jogada perfeitamente executada pela Liberty, que garantiu a vitória e colocou a equipe perto da zona de classificação.

Para fechar as partidas deste domingo, a paiN encarou a Furia, em um jogo que valia a liderança para os Tradicionais, e o sonho da classificação para os Panteras. E que jogo foi esse! As duas equipes tiveram momentos fortes na partida, mas bastou uma jogada do caçador Cariok, pra garantir a vitória e a liderança para a paiN.

