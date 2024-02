Atenção: suas mensagens do WhatsApp podem desaparecer para sempre

Os usuários do WhatsApp em dispositivos Android experimentaram uma mudança significativa nas opções de backup, especialmente em relação ao Google Drive, a plataforma de armazenamento em nuvem preferida para fazer backup de conversas, vídeos e imagens.

Anteriormente, as cópias de segurança do WhatsApp não tinham limites de espaço no Google Drive, mas isso mudou em 2024.

Na Espanha, onde há mais de 35,8 milhões de usuários ativos do WhatsApp, a maioria em dispositivos Android, o download de conversas no Google Drive tem sido uma prática comum, especialmente ao trocar de telefone sem perder as conversas.

No entanto, com a mudança recente, o Google Drive agora tem um limite de 15 GB para usuários não pagantes.

Apesar dessa mudança, os usuários ainda podem fazer backup no Google Drive, embora com espaço limitado. Uma solução sugerida é usar uma conta de Gmail dedicada exclusivamente para os backups do WhatsApp, garantindo que os 15 GB sejam exclusivos para o histórico de conversas e arquivos multimídia.

Outra alternativa é assinar o plano de pagamento do Google One, que oferece 100 GB de armazenamento por 1,99 euros por mês ou 19,99 euros por ano no seu plano básico. Essa opção oferece espaço suficiente para baixar as conversas do WhatsApp e muito mais.

É importante destacar que as contas do Google Workspace do trabalho ou de centros acadêmicos não são afetadas por esse limite, permitindo que os usuários dessas contas façam backups sem restrições.

Para aqueles que procuram opções gratuitas, é possível fazer backup apenas de texto, evitando o download de arquivos multimídia que ocupam mais espaço.

Além disso, o Meta permite transferências diretas de um telefone para outro, eliminando a necessidade de backups, desde que ambos os dispositivos estejam conectados à mesma rede WiFi.

Como ativar o backup no Android

Abra o aplicativo do Meta (WhatsApp) e clique nos três pontos verticais no canto superior direito da tela.