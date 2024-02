As Nike Kobe 8 Protro “Court Purple” estão quase aqui e são uma verdadeira homenagem à lenda

As Nike Kobe 8 Protro

A nova silhueta de Kobe x Nike se destaca pelo seu estilo inegável, com uma parte superior de malha de engenharia em branco que combina elegantemente com detalhes em roxo.

Toques de roxo vibrante também estão presentes nos logotipos do Swoosh, nos cadarços e na icônica assinatura de Kobe, que adorna o contraforte do calcanhar de TPU branco.

E como vários fãs do falecido atleta terão notado, este design chama a atenção pela inclusão dos lendários números de Kobe, "8" e "24", espalhados por toda a parte superior dos tênis.

Assim, este icônico design é complementado por uma palmilha branca e uma sola exterior roxa semitranslúcida.

No entanto, as Nike Kobe 8 Protro "Court Purple" serão lançadas em 8 de fevereiro. Você poderá encontrá-las em lojas selecionadas e online da Nike. Seu preço será de 190 dólares para tamanhos masculinos, enquanto as versões para ensino fundamental e pré-escolar terão preços de 120 e 90 dólares, respectivamente.

Nike Kobe 8 Protro "Court Purple" 🔮

Imagens oficiais!

Data de lançamento: 8 de fevereiro de 2024 pic.twitter.com/KHutzCpTFU — Sneaker News (@SneakerNews) 25 de janeiro de 2024

Tags