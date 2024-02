A NASA e a Axiom Space testam os trajes espaciais que irão à Lua

A NASA está preparando todos os detalhes para o seu retorno com uma missão tripulada à Lua. O projeto Artemis será responsável por levar astronautas ao satélite natural, provavelmente no final de 2025.

A missão Artemis III, que será responsável por levar pessoas de volta à Lua, sofreu atrasos relacionados ao funcionamento das espaçonaves nas quais viajarão ao espaço. No final de 2023, o voo orbital de reconhecimento deveria ter sido realizado, seguido pelo mesmo com astronautas a bordo, e em 2024 viajar para pousar na Lua.

Esses voos foram agendados para este ano e para o próximo. Se tudo correr conforme o planejado, teremos astronautas na Lua, assim como nos anos 70, mas com uma tecnologia melhor. Apesar dos atrasos, a NASA e a Axiom Space estão avançando com o assunto dos trajes, para que os astronautas possam viajar com o equipamento adequado sem problemas.

De acordo com uma revisão da agência espacial norte-americana, astronautas da NASA realizaram todo tipo de ações com os trajes vestidos para certificar que funcionem da melhor maneira.

Os astronautas da NASA e da Axiom Space usaram o traje espacial lunar de próxima geração durante os testes no Centro Espacial Johnson da NASA em Houston. Eles realizaram uma série de tarefas de manobrabilidade que serão necessárias durante as caminhadas lunares, como se abaixar para recolher amostras da Lua, enquanto usam ferramentas de geologia lunar.

A Axiom Space continuará testando o traje espacial lunar em instalações como o Laboratório de Flutuabilidade Neutra da NASA, uma das maiores piscinas cobertas do mundo capaz de simular um ambiente de gravidade parcial, enquanto a empresa trabalha para finalizar o design do traje espacial. Esses testes são fundamentais para garantir que o traje espacial seja eficaz e atenda aos requisitos de segurança e desempenho da NASA, disse a agência espacial juntamente com as fotos dos testes.

