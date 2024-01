CBLOL: Chega ao fim a invencibilidade do lado azul!

As partidas do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) seguem extremamente disputadas. Ao longo do último final de semana, dias 27 e 28 de janeiro, foram disputados os jogos referentes a terceira e a quarta rodada da competição.

Após o primeiro final de semana com 100% de vitórias para o lado azul, e todas as equipes empatadas na tabela, o segundo final de semana de partidas veio para quebrar a mística e garantir as primeiras vitórias para equipes que jogaram do lado vermelho do mapa.

Logo no primeiro jogo do sábado a Kabum já chegou mostrando que a “maldição do lado vermelho” estava prestes a cair por terra. Em uma partida de início complicado, mas com uma grande reviravolta, os Ninjas garantiram a vitória graças a uma atuação impecável de Hauz. Com um Corki extremamente forte, o time do Fluxo não teve muito o que fazer e viu sua base ser completamente destruída, assim como a taxa de 100% de vitórias do lado azul.

Quem também chamou atenção com uma gameplay diferenciada foi o francês Toucouille, que joga pela rota do meio da Vivo Keyd Stars. Novamente com seu Azir em mãos o jogador mostrou que domina o campeão e deu o que pensar para as equipes que jogarão contra a VKS nas próximas rodadas.

A paiN também começou o bem o final de semana na primeira partida em que conseguimos ver a equipe jogando de forma harmoniosa. Apesar de algumas jogadas meio estranhas, finalmente conseguimos ver o time executando sua composição de forma efetiva e bem estruturada.

O confronto entre LOUD e Liberty não foi tão agitado quanto os demais, mas concedeu à atual tricampeã do CBLOL sua segunda vitória na competição deste ano, e um lugar na parte superior da tabela, que ficou completo com a vitória da RED Canids Kalunga. Os canídeos conquistaram a segunda vitória na competição e com direito ao jogo mais longo da edição.

O Academy brilhou no domingo

No domingo, foi a vez dos novos talentos do CBLOL brilharem na Arena. E logo de cara a LOUD já enfrentou a FURIA, que acabou caindo após um jogo completamente disputado. Com isso, a verduxa se tornou a primeira equipe a fechar um final de semana do CBLOL 2024 com 2 vitórias seguidas.

A segunda partida do dia trouxe destaque pra um dos talentos promissores do CBLOL Academy. Com direito a pentakill, o topo da Los, Supercleber, guiou sua equipe pra cima da INTZ e fechando novamente o final de semana em 1-1.

Quem também terminou a quarta rodada somando 2 vitórias e 2 derrotas ao total, foi a paiN, que caiu diante da Liberty. Com uma atuação surpreendente de Makes, outro talento revelado nas categorias de base, a Liberty sofreu em alguns momentos da partida, mas conseguiu conquistar a vitória.

Para fechar os jogos de domingo, a Kabum também conquistou um 2 – 0 no final de semana ao atropelar a RED Canids, assim como a Vivo Keyd Stars que sofreu, mas conseguiu virar para cima do Fluxo.

As partidas do CBLOL voltam no próximo sábado, dia 3 de fevereiro.