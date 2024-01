Primeiro final de semana do CBLOL chega ao fim com resultado inédito

Depois de meses de espera o Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) finalmente está de volta! Realizado anualmente em duas etapas (splits), a primeira fase da competição deste ano começou no último sábado, dia 20 de janeiro.

Ao longo da tarde deste sábado e domingo, a Arena CBLOL, localizada em São Paulo, recebeu jogadores, torcedores e fãs dos esports para acompanhar as duas primeiras rodadas da fase de pontos, e nem mesmo a previsão de chuva forte foi capaz de espantar os torcedores.

Nós também marcamos presença e agora contamos em detalhes o que aconteceu em cada um dos dias de competição.

Loud e RED reforçam o favoritismo logo na primeira rodada

Os cinco primeiros confrontos do CBLOL 2024 já foram suficientes para mexer com o ânimo dos torcedores. Depois de uma janela de transferências agitadas entre os times, antigos companheiros se enfrentaram em lados opostos do Rift.

Logo na partida de abertura, a LOUD chegou no stage trazendo os troféus conquistados nos três últimos splits, enquanto a Kabum veio apresentando seu supertime, que tem na escalação Ceos, o antigo suporte da LOUD.

Apesar das expectativas estarem lá em cima para o jogo, a LOUD simplesmente passou por cima da Kabum e não deu chances para os ninjas mostrarem a força de sua composição.

E parece que o ritmo de partida se manteve, porque os dois jogos seguintes também foram ligeiramente unilaterais. A Vivo Keyd Stars mostrou que os jogadores estão bem alinhados mesmo com as diferentes nacionalidades, enquanto o Fluxo mostrou a força dos jogadores que subiram do CBLOL Academy, para o CBLOL.

Já no quarto confronto, o jogo foi pegado entre Liberty e INTZ. Somente na briga pelo terceiro dragão ancião que a Liberty conseguiu conquistar a vitória no jogo mais longo do primeiro dia de partidas.

Para fechar, o jogo do dia entre paiN Gaming e RED Canids esquentou a Arena colocando em oposição o ex-RED Canids, TitaN, que fez sua estreia defendendo o manto dos Tradicionais.

E pra quem esperava um jogo pegado e definido nos mínimos detalhes, não foi bem isso que aconteceu. Desde os momentos iniciais da partida a RED dominou completamente as rotas e mostrou que o poder, e a sinergia, dos Primos ainda existe, mesmo depois de 1 ano jogando separados.

RED Canids estreia com vitória no CBLOL 2024 (Reprodução - Riot Games - Bruno Alvares)

Resultado inédito no CBLOL

Se no sábado foi o “blue side” que dominou as vitórias, no domingo a história não foi muito diferente. Logo na primeira partida já começamos com uma vitória convincente da Los para cima dos meninos do Fluxo. As duas equipes, montadas com base em talentos do CBLOL Academy, mostraram que os novos talentos do League of Legends brasileiro estão vindo para fazer história.

E o que o primeiro jogo teve de destaques, o segundo, entre INTZ e RED Canids, teve de tensão. Foram mais de 40 minutos para que a INTZ conseguisse fechar a partida.

Já no terceiro game do domingo, a Kabum parece finalmente ter encaixado sua composição estrelada. Depois de um jogo pegado, os Ninjas marcaram seu primeiro ponto no campeonato e são o terceiro time a sair com 1 vitória e 1 derrota nessa primeira semana de CBLOL.

O mesmo aconteceu com a Furia que conseguiu conquistar uma vitória convincente para cima da Liberty.

No entanto, o que os torcedores estavam verdadeiramente esperando era a reedição da final entre LOUD e paiN, que foi o último jogo do final de semana. E diferente da postura de ontem, os Tradicionais vieram para jogo e foram certeiros, sendo a primeira equipe a conquistar o bônus das Vastilarvas e usar todo o potencial destrutivo das larvinhas.

Com a vitória da paiN, um fato inédito marca essa primeira semana de CBLOL. Todas as equipes ganharam e perderam uma partida, deixando a tabela completamente empatada!

As partidas do CBLOL retornam no próximo final de semana.