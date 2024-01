O jogo ‘Bandle Tale: A League of Legends Story™' já está em pré-venda; confira os detalhes

Um dos títulos mais aguardados para Nintendo Switch e PC teve sua pré-venda iniciada na última quarta-feira, dia 17 de janeiro. O jogo Bandle Tale: A League of Legends Story™ já pode ser adquirido pelos jogadores que desejam se aventurar em Bandópolis. A data oficial de lançamento do jogo está marcada para o dia 21 de fevereiro.

Com sua história se passando em uma das regiões mais queridas pela comunidade de League of Legends, e também com a presença de alguns campeões já conhecidos pela comunidade, o jogo te permite vivenciar aventuras na pele de um Yordle, que tem a missão de reestabelecer a ordem em Bandópolis depois que um problema com a rede de portais da região deixa o local completamente caótico.

Para isso, você precisará coletar e criar itens, realizar festanças e cumprir missões propostas por personagens como Teemo, Tristana, Veigar e outros Yordles já conhecidos pelos jogadores de League of Legends. O trailer, inclusive, já está recendo uma série de elogios nas redes sociais! Confira:

Apresentando: "Um Dia de Yordle"



Trailer para Bandle Tale, o jogo de "fazendinha" dos Yordles que será lançado em 21 de Fevereiro pic.twitter.com/8qYXDN2lBN — Azkaryan (@NewAzkaryan) January 17, 2024

Valores e edições especiais

Bandle Tale: A League of Legends Story™ será disponibilizado para o Nintendo Switch e PC. Desta forma, os jogadores que utilizam essas plataformas já podem adquirir o jogo pelo valor de R$124,99.

Ao garantir o game na pré-venda os jogadores receberão itens exclusivos dentro de jogo, como o Chapéu de Escoteiro do Teemo, Poro Escoteiro de Bandópolis, Chalé Perene e receita dos Yordles.

Na Edição Deluxe, disponibilizada por R$149,99, além do jogo base também será disponibilizado um pacote de LCs, com skins do Poro, da Mochila-casa, Efeitos de Rastro e um Menu Secreto.

Já na Edição de Colecionador, disponível em quantidade limitada por US$ 149,99, os jogadores também receberão estatuetas dos Yordles, diorama, adesivos, broches de madeira, um caderno, livro de arte e uma caixa de CE especial.

