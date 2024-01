Projeto de costreams para o CBLOL 2024 é anunciado pela Riot Games

Faltam 3 dias para que as portas da Arena Riot, em São Paulo, voltem a ser abertas para os fãs dos games e esports. No sábado, 20 de janeiro, terá início a Primeira Etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) e as novidades para esta temporada vão muito além das mudanças dentro de jogo e nas escalações dos times.

Por meio de um anúncio realizado na tarde da última terça-feira, dia 16 de janeiro, a Riot Games divulgou seu novo projeto de costreams para o CBLOL 2024.

O costreaming é uma forma de transmissão na qual criadores de conteúdo recebem a autorização para transmitir em tempo real as imagens da transmissão oficial de um campeonato.

Desta forma, os torcedores do CBLOL que não vão acompanhar as partidas presencialmente na Arena podem escolher entre assistir as transmissões da competição diretamente pelos canais oficiais do campeonato ou por uma das costreams indicadas.

Entenda como vai funcionar o novo formato de transmissão

Conforme divulgado pela Riot Games, serão adotados dois formatos de costream para a Primeira Etapa do CBLOL 2024.

O primeiro deles será realizado em parceria com criadores de conteúdo fixos, que poderão transmitir semanalmente todas as partidas da Primeira Etapa da competição. Nesta modalidade, grandes personalidades e projetos de destaque do cenário de League of Legends brasileiro foram escolhidos para as transmissões.

Criadores de conteúdo já conhecidos, e queridos, pela comunidade como Baiano, do Ilha das Lendas, e os streamers Absolut e Kennzy, estão entre os escolhidos.

Além deles, o canal do ReveLAH Casters também fará parte do projeto de costreaming do CBLOL, apresentando ao público casters mulheres e não-bináries que entendem muito do jogo e seguem buscando pelo seu espaço no mundo dos esportes eletrônicos.

A gente disse que 2024 seria enorme, né? E chegou a primeira grande novidade do ano: o ReveLAH Casters agora é oficialmente parceiro de co-stream do #CBLOL!



Agradecemos a @RiotGamesBrasil e a todes pela confiança e vamos nessa. 💜 https://t.co/ag617Q8itg — ReveLAH Casters (@RevelahCasters) January 16, 2024

Já no segundo formato, criadores de conteúdo rotativos realizarão a transmissão da competição em datas específicas que ainda não foram divulgadas.

Por fim, as 10 organizações que disputam o CBLOL também terão o direito de realizar as transmissões, sendo que cada uma delas poderá nomear dois criadores de conteúdo para transmitir as partidas ao longo da Primeira Etapa.

Então se você não conseguiu o seu ingresso para acompanhar as partidas presencialmente na Arena CBLOL, ou se prefere curtir o campeonato diretamente de sua casa, as costreams podem ser uma boa forma de aproveitar, e vivenciar, as emoções do competitivo de League of Legends.

